Wonder Woman 2 : Steve Trevor est de retour au côté de Diana et il adore ça

Wonder Woman 1984 est d’avoir un peu de mal à essayer d’accéder au grand écran. Il était censé sortir en novembre 2019, mais ils ont repoussé le film à juin 2020 dans l’espoir de reprendre la magie avec la première sortie.

Malheureusement pour toutes les personnes impliquées, la pandémie de COVID-19 a vraiment mis un frein à la saison des superproductions estivales. Warner Bros. était initialement optimiste quant au retour des salles de cinéma et n’a déplacé la sortie que d’un peu plus de deux mois de juin à la mi-août. Cependant, ils ont récemment repoussé le film en octobre, ce qui l’a retardé de près d’un an. Warner Bros. a eu pas mal de chance début octobre après le classement R Joker réussi à attirer un milliard de dollars. Tout ce changement signifie également que le cycle des nouvelles est un peu décalé et que nous recevons toujours beaucoup de matériel promotionnel pour un film qui n’est pas sorti avant quatre mois. Total Film a eu la chance de parler à Chris Pine et il a parlé de la différence de Steve Trevor Wonder Woman 1984 par rapport au premier film.

« Ce que je vais dire de lui, c’est qu’il est profondément, extrêmement excité », a déclaré Pine. « Il est excité d’être de retour avec Diana. Il est excité par ce monde. Tonalement, ce qui est différent, c’est qu’il n’est pas fatigué par le monde. Il n’est pas blasé. C’est un 180 complet du ton du personnage du premier. »

Pine a poursuivi en disant que c’était un flip du premier film où Diana était celle qui était nouvelle dans le monde et peut-être plus qu’un peu naïve. Maintenant, Steve est l’un dans un monde très nouveau et très différent. Pine le considère comme une bonne chose car il montre que ce film n’est pas seulement une suite directe du premier film, mais quelque chose de différent.

« Je pensais que c’était une bonne idée », sourit-il. « C’est une brillante avancée [director] Petit pâté [Jenkins’] partie. C’est juste une indication claire d’un grand changement tonal cette fois-ci. «

Diana Prince (Wonder Woman) réunit avec Steve Trevor

Ça va être intéressant de voir comment va ce film quand il sortira finalement. Le premier a changé la donne et il serait difficile de répondre à ces attentes pour n’importe quel film. On dirait que DC et Warner Bros ont donné au réalisateur Patty Jenkins règne libre pour faire le film qu’elle veut donc, si rien d’autre, ce ne sera pas un film ennuyeux, que cela fonctionne ou non.

Avance rapide dans les années 1980 alors que la prochaine aventure sur grand écran de Wonder Woman la trouve face à deux nouveaux ennemis: Max Lord et The Cheetah.

Wonder Woman 1984, dirigé par Patty Jenkins, étoiles Gal Gadot, Chris Pine, Kristen Wiig, Pedro Pascal, Connie Nielsen, et Gabriella Wilde. Il sortira le 2 octobre 2020.

