WONDER WOMAN: TEMPEST TOSSED Bande-annonce

Crédit: DC



DC a publié une bande-annonce pour son prochain roman graphique pour jeunes adultes Wonder Woman: Tempest Tosssed par l’auteur Laurie Halse Anderson et l’artiste Leila del Luca.

Tempête jetée est une mise à jour contemporaine de l’origine de Wonder Woman venant au « monde de l’homme ». Voici la bande-annonce:

Et la description officielle de l’histoire:

Wonder Woman: Tempest Tossed

Écrit par Laurie Halse Anderson

Illustré par Leila del Duca

Coloré par Kelly Fitzpatrick

Lettre de Saida Temofonte

En vente le 2 juin 2020

PDSF: 16,99 $

La princesse Diana de Themyscira croit que son 16e anniversaire sera l’un des nouveaux débuts, à savoir l’acceptation dans la tribu guerrière des Amazones. Mais ses célébrations d’anniversaire sont interrompues lorsque des radeaux transportant des réfugiés franchissent la barrière qui sépare son île natale du monde extérieur. Lorsque Diana défie les Amazones pour tenter de mettre les étrangers en sécurité, elle se retrouve emportée par la mer agitée. Coupée de tout ce qu’elle a jamais connu, Diana devient elle-même une réfugiée dans un pays inconnu.

Maintenant, Diana doit survivre dans le monde au-delà de Themyscira pour la première fois – un monde rempli de danger et d’injustice contrairement à tout ce qu’elle a jamais vécu. Avec de nouvelles batailles à mener et de nouveaux amis à se faire, elle doit redéfinir ce que signifie appartenir, être Amazonie et faire la différence.

Wonder Woman: Tempest Tossed est une histoire sur la croissance de votre force, la lutte pour la justice et le retour à la maison.

Wonder Woman: Tempest Tossed est prévu pour le 2 juin.