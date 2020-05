WONDER WOMAN mène Zombie GOTHAM dans le combat final dans DCEASED: UNKILLABLES # 3

Les héros de DC s’affrontent contre Wonder Woman et les hordes de zombies dans cet aperçu du 19 mai DCeased: Unkillables # 3.

DÉCÉDÉ: UNKILLABLES # 3

écrit par TOM TAYLOR

art par KARL MOSTERT et TREVOR SCOTT

couverture par HOWARD PORTER

couverture de variante de papier cartonné par FRANCESCO MATTINA

couverture de variante de film en papier cartonné hommage par TASIA M.S.

C’est la finale épique du prochain chapitre de la saga DCeased alors que les héros et les méchants entrent en collision avec un seul but épique: échapper à la venue de la population infectée de Gotham City et d’une monstrueuse Wonder Woman! Il est temps de parcourir une dernière fois la route de la furie… pour survivre!

4,99 $ US | 3 SUR 3 | 48 PAGES

COUVERTURES DE VARIANTES DE CARTE CHAQUE 5,99 $ US

FC | DC