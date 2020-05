WONDER WOMAN Dives Into Pie-Eating Contest for DC SUPER HERO GIRLS: INFINITE FRENEMIES # 4 Preview

VegaooParty Cape et Tiare Wonder Woman Super Hero Girls enfant

Cette cape et cette tiare pour enfant sont sous licence officielle Wonder Woman. La cape est en tissu satinée et s'attache dans le cou. Elle est bleue et est pourvue de plusieurs étoiles blanches. Elle est également dotée du logo de cette célèbre héroïne amazone. La tiare dorée est similaire à celle de Wonder