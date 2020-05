Wonder Woman Cosplay, Michael Gray et The Daily LITG, 6 mai 2020

Ce sont des moments étranges, mais The Daily LITG est en train de devenir un moyen précieux de quantifier exactement ce que la culture geek de la bande dessinée est en train de faire en cette période d’épreuve. Le cosplay de Wonder Woman semble être devenu viral, mais il y a des suppositions amusantes quant à savoir qui est Michael Gray. Dan DiDio dit que ce n’est pas lui, mais les trois favoris sont Devin Grayson, JMS et Geoff Johns. Nous rassemblons également quelques romans graphiques Amazon gratuits des grands garçons. Bienvenue à tous, au quotidien Lying In The Gutters, une longue course autour de la veille et de la veille. Vous pouvez vous inscrire pour le recevoir par e-mail ici.

Wonder Woman Cosplay, Michael Gray et les 10 histoires les plus lues hier

Bleeding Cool continue de rapporter la fermeture de l’industrie de la bande dessinée, avec plus d’aventures de cosplay de Wonder Woman, Shane Davis se battant pour son œuvre et le mystère de Michael Gray. Tenez-vous avec votre Daily LITG.

Quand Wonder Woman se trompe de cosplayeuse Quelqu’un a recréé une carte Zelda dans Animal Crossing: New Horizons Qui sur terre est le nouveau scénariste de Batman de Michael Comics, Michael Gray? AmazonWatch: Marvel TPBs gratuitement, du venin à l’invasion secrète Shane Davis de DC Comics sur son combat pour récupérer ses œuvres Les stars surnaturelles Jared Padalecki et Jensen Ackles sur l’héritage de l’émission Amazon Glitchwatch: Dark Horse Omnibus et TPB gratuitement, maintenant L’aperçu de la saison 6 de Flash: Pour arrêter Godspeed, Barry doit payer le joueur de pipeau Image Comics Nouveaux horaires pour mai et juin 2020 La star de l’histoire d’horreur américaine Sarah Paulson publie Coven BTS Snake Pic

Patrick Gleason, FCBD et les 5 histoires les plus lues il y a un an

Patrick Gleason était probablement le plus gros scalps de Marvel de DC Comics l’année dernière, généralement le genre de chose que DC Comics avait fait.

Patrick Gleason lance un nouveau look de l’univers Marvel, passant de DC Comics à Marvel Exclusive Alors, combien coûtent les titres gratuits de la journée de la bande dessinée 2019? Légende de la lutte The Iron Sheik Trashes Star Wars: The Last Jedi for #MayTheFourth ‘Avengers: Endgame’ coule ‘Titanic’ en tant que film n ° 2 de tous les temps avec 2,1 milliards de dollars Netflix publie «The Wandering Earth» sans annonce ni fanfare

Événements de bande dessinée se déroulant aujourd’hui

Il y aurait également eu des signatures, des apparitions, des symposiums, toutes sortes d’événements liés à la bande dessinée. Mais quelques-uns sont allés en ligne, et voici certains se produisent encore aujourd’hui, sur le Daily LITG.

Vente en direct sur Facebook – Silver and Bronze Age Comics, Kingdom Of Comics, Melbourne, Floride 16h

Comics X Brescia, Comics League of Brixia, Brescia 16h30 UTC + 2.

French Comics Apero, Institut français du Royaume-Uni et Culturethèque du Royaume-Uni, 18h-19h BST

Anniversaires de l’industrie de la bande dessinée, aujourd’hui

Il n’y a peut-être pas beaucoup d’ambiance de fête en ce moment. Ou s’il y en a, la police viendra vous arrêter. Mais les gens de la bande dessinée vieillissent toujours et célèbrent toujours cette date spéciale.

David Michelinie , co-créateur de Venin, co-fondateur de Future Comics.

, co-créateur de Venin, co-fondateur de Future Comics. Nunzio DeFilippis, écrivain de Dragon Age et Nouveaux X-Men, créateur de Amy Devlin Mysteries et Mauvais médicament.

écrivain de Dragon Age et Nouveaux X-Men, créateur de Amy Devlin Mysteries et Mauvais médicament. Bill Walko, créateur de The Hero Business.

créateur de The Hero Business. Rob Carosella , Coloriste Marvel.

, Coloriste Marvel. Dennis Jensen, Encreur Marvel et DC.

Encreur Marvel et DC. Robin Jones, créateur de Contes tragiques d’horreur.

créateur de Contes tragiques d’horreur. George Gene Gustines , rédacteur en chef du New York Times, écrit beaucoup sur la bande dessinée.

, rédacteur en chef du New York Times, écrit beaucoup sur la bande dessinée. Elliott Serrano, écrivain de Armée des ténèbres, homies.

