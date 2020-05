WONDER WOMAN arrive à l’âge adulte en tant qu’adolescente réfugiée dans l’Amérique moderne avec TEMPEST TOSSED

Crédit: Leila Del Luca (DC)



Crédit: Leila Del Luca (DC)



Qu’est-ce que le rêve américain pour le 21e siècle? Wonder Woman découvre que dans la nouvelle version de son origine pour la série pour jeunes adultes Wonder Woman: Tempest Tossed. Dans ce OGN du 2 juin, la princesse amazonienne est une adolescente adulte en tant que réfugiée aux États-Unis modernes.

L’écrivain Laurie Halse Anderson et l’artiste Leila Del Duca forgent cette nouvelle interprétation dynamique du personnage et ont parlé à Newsarama de Comment C’est différent des autres histoires d’origine de Diana, du processus de présentation du projet et du lien spécial que les deux créateurs ont avec le personnage.

Newsarama: Laurie et Leila, pourquoi pensez-vous Tempête jetée est unique par rapport à d’autres histoires d’origine Wonder Woman?

Autoportrait Crédits: Laurie Halse Anderson



Laurie Halse Anderson: Il se déroule dans l’expérience de gens qui essaient de venir en Amérique dans le monde d’aujourd’hui. C’est le rêve américain que nous continuons à nous promettre, mais nous nous efforçons de le réaliser également pour les personnes d’autres endroits, de tous les coins du monde.

Il y a eu beaucoup d’écrits à son sujet qui montrent qu’elle est une «autre» – nous le savons. Mais je voulais vraiment explorer cela parce que c’est l’une de mes choses préférées chez les adolescents à l’âge adulte, et ils commencent vraiment à comprendre le monde qui les entoure. Ils sont tellement motivés par le besoin de justice et d’équité. Et je voulais voir Wonder Woman, la jeune Diana, faire la même chose.

Leila Del Duca Crédit: Image Comics



Leila Del Duca: Visuellement, j’essaie d’adopter une approche réaliste de son expérience en tant que réfugiée quittant Themyscira, allant en Grèce, puis à New York. Vivre cela – c’est une version plus fantastique de Wonder Woman avec son uniforme classique combattant les méchants avec des coups de poing et des coups de pied. L’approche est plus réaliste, comme ce qu’elle porterait et comment elle réagirait à l’adolescence. J’ai donc vraiment aimé le dessiner pour ces raisons.

Nrama: Alors visuellement, comment vouliez-vous que votre Wonder Woman se démarque par rapport aux nombreux regards que nous avons vus d’elle?

Crédit: Leila Del Luca (DC)



Del Duca: Je lui ai donné une frange – c’est la première chose à laquelle j’ai pensé. Je ne me souviens pas vraiment d’avoir vu une version de Wonder Woman avec une frange, mais je ne pense pas non plus que je sois super bien lu sur le personnage au fil des ans. Mais je l’ai fait parce que ça la faisait paraître un peu plus jeune. Je lui ai quand même donné les cheveux épais, ondulés et bouclés. J’ai essayé de lui donner un corps musclé et proportionné. En dehors de cela, je pense que je lui ai fait un nez un peu différent, au lieu d’être droit, je lui ai donné un peu de bosse dessus.

Nrama: Laurie, vous avez une formation en prose, qu’est-ce qui vous a attiré dans les bandes dessinées / romans graphiques?

Halse Anderson: J’ai grandi avec des bandes dessinées. Bien que ma mère ne le veuille pas. C’étaient toujours des choses que je devais lire à la volée, ma maman venait d’un monde différent. Je suis très profondément impliqué dans la communauté de l’éducation, la littérature pour enfants et la littérature pour jeunes adultes – regarder des romans graphiques commence vraiment à faire une énorme différence pour garder les enfants intéressés par les livres.

Crédit: Leila Del Luca (DC)



Puis quand j’ai fait l’adaptation du roman graphique pour Parler, J’ai été submergé par leur réponse. J’ai donc voulu explorer d’autres façons de raconter des histoires. Vous ne voulez pas faire la même chose encore et encore, et pouvoir le faire avec un personnage comme Wonder Woman était juste une telle lumière directrice pour moi quand j’étais une jeune femme – et c’est toujours le cas, pour être honnête avec vous. Je dois faire une ancienne version de Wonder Woman, maintenant que j’ai fait une version plus jeune. C’était un plaisir absolu de pouvoir jouer dans son monde.

Nrama: Voulez-vous faire une suite pour Tempête jetée, peut-être avec une Wonder Woman plus âgée?

Halse Anderson: J’en suis!

Del Duca: Je pouvais totalement voir ça marcher. Elle a définitivement plus d’aventures devant elle.

Nrama: Avant d’aller trop loin devant nous, revenons au début: à quoi ressemblait le processus de tangage pour Tempête jetée?

Crédit: Leila Del Luca (DC)



Halse Anderson: C’était DC, si je comprends bien et vous voudrez vérifier avec eux, poursuivait activement les gens qui écrivent et illustrent des livres pour les enfants, voulant nous faire entrer dans leur giron. On m’a donné une invitation à présenter et j’ai demandé si c’était possible si je pouvais présenter une histoire de Wonder Woman et ils ont dit « Bien sûr ».

Alors, je leur ai donné le pitch court et ils ont dit: « C’est assez intéressant, pouvez-vous développer cela? » Alors, je leur ai donné un argument plus long et ils ont dit: « D’accord, voyons si cela va fonctionner » et ils m’ont laissé courir avec ça.

C’était un processus de collaboration vraiment très intéressant et très différent de ce à quoi je suis habitué dans l’édition traditionnelle pour enfants. Comme quand nous avons fait la version roman graphique de Parler, Je n’étais pas autorisé à avoir autant de communication avec les artistes que nous l’avons fait dans ce processus.

Nrama: Alors, quel a été votre processus de collaboration entre vous?

Halse Anderson: C’était juste moi qui pleurais chaque fois que j’ouvrais les fichiers et que je voyais toutes les illustrations. J’étais comme marcher constamment dans l’excitation parce que j’ai la chair de poule si souvent. Elle fait juste un excellent travail.

Crédit: Leila Del Luca (DC)



Del Duca: Merci beaucoup, c’est tellement cool à entendre. J’encourage beaucoup la première fois que j’ai lu le script. Il m’est rare de lire une bande dessinée qui traite des problèmes avec les adolescents, alors continuez sans les harceler ou les bébé. Et les problèmes sur lesquels Laurie a écrit étaient des sujets qui m’importaient – être fidèle à vous-même, s’efforcer de vous améliorer avec les lacunes que vous n’aimez pas chez vous, et ce genre de choses.

Le concept de collaboration pour moi était un peu différent parce que je suis habitué à travailler dans un studio de création, où chaque fois que je parlais à mon équipe, je parlais directement à l’artiste, au lettreur, au coloriste. Donc, c’était mon premier projet où nous avions des éditeurs en tant qu’intermédiaire. J’adorerais beaucoup les rédacteurs en chef et j’espère qu’ils ont transmis les compliments à Laurie à chaque fois.

Halse Anderson: Ils me demanderaient également de ne pas utiliser autant de mots. J’ai dû m’améliorer un peu pour ne pas remplir les panneaux de mots.

Del Duca: Je disais à quelqu’un dans une autre interview, la lecture de votre scénario était comme si vous aviez d’abord écrit un roman entier puis traduit au format bande dessinée. J’ai l’impression d’avoir obtenu autant d’informations que je ne pourrais en mettre dans une page. Pas mal, vous avez écrit d’une manière que je savais quoi choisir.

Crédit: Leila Del Luca (DC)



Mais je me sens vraiment chanceux d’avoir pu lire cette version de ce livre parce que j’ai eu tellement de visuels sympas, de trame de fond et de construction du monde qui n’ont pas été complètement traduits dans la bande dessinée. Et je ne veux pas que le son soit une mauvaise chose. C’est plus que c’était tellement amusant pour moi de regarder.

Nrama: En plongeant dans l’histoire, comment Diana s’adapte-t-elle à la vie loin de Themyscira. Avez-vous l’impression qu’elle part pour l’université?

Halse Anderson: Eh bien, quand tu pars pour le collège, tu veux généralement y aller et nous avons essayé de lui montrer des frustrations adolescentes très typiques avec sa mère. Maman, veut tenir l’adolescente un peu et l’adolescente veut tout faire et pense qu’elle en est capable.

Elle finit par quitter Themyscira non pas volontairement, mais par accident. Elle est propulsée dans ce monde qu’elle n’a appris qu’académiquement à travers les filtres autorisés par les adultes sur Themyscira. Je voulais la rendre maladroite. C’est une femme forte, grande et belle. Mais c’est aussi ce que 16 ans – vous avez cet extérieur qui peut être très adulte où votre cœur est encore le cœur d’un enfant.

Elle voit le monde à travers cette lentille enfant et elle est choquée. Elle est choquée de voir qu’il y a des sans-abri, qu’il y a de l’injustice et que certaines personnes ont plus d’argent que d’autres. Les gens ont faim. Cela ne lui est jamais venu à l’esprit parce qu’elle ne l’avait jamais vu. C’est un personnage qui peut être lu à travers la lentille du privilège. Elle vient d’un endroit sans ces horribles injustices et c’est un vrai privilège. Et elle commence à creuser profondément en elle-même pour découvrir comment elle pourrait faire sa part pour résoudre ce problème.

Crédit: Leila Del Luca (DC)



Nrama: Pouvez-vous nous en dire un peu plus sur les personnages secondaires du livre?

Halse Anderson: Eh bien, nous avons Steve et Trevor au lieu de Steve Trevor. Elle les rencontre au camp de réfugiés en Grèce. Steve et Trevor ont tous deux des emplois alignés sur les Nations Unies. L’un est diplomate et l’autre médecin – ils sont mariés et ils finissent par rencontrer Diana.

L’une des choses avec lesquelles je me suis amusé parce que j’ai une formation linguistique, et donc j’utilise la capacité des Amazones à parler et à comprendre toutes les langues. Je me suis vraiment beaucoup amusé avec ça.

Elle utilise donc ses compétences linguistiques au camp de réfugiés pour aider d’autres réfugiés, surtout s’il y a un enfant qui a besoin de soins médicaux. Et puis une fois arrivée aux États-Unis, Steve l’installe avec son ancienne assistante, une retraitée – elle-même immigrante de Pologne, qui a une petite-fille de l’âge de Diana. Et cette relation commence un peu rocailleuse, mais ensuite ils trouvent leur rythme.

Nrama: Qu’est-ce qui vous a donné envie de travailler sur Wonder Woman?

Crédit: Leila Del Luca (DC)



Del Duca: Elle est probablement mon super-héros DC préféré en raison de la façon dont elle voit le monde de manière optimiste et sa morale et son éthique s’alignent sur les miennes. Elle a un cœur très aimant. Toutes ces qualités me concernent vraiment beaucoup.

Oh, je devrais y aller un peu aussi – je suis polyamoureux et l’histoire de Wonder Woman, son créateur était polyamoureux. C’est cool de le voir représenté avec un personnage aussi populaire avec ce genre d’histoire, et donc je ressens un peu de lien là aussi. En dehors de cela, son personnage est fantastique, classique et visuellement intrigant.

Halse Anderson: C’est merveilleux. Je ne le savais pas. Cela me rend encore plus heureux que vous ayez à travailler là-dessus.

Pour moi, je suis moi-même une grande femme. J’étais l’une des plus grandes filles de l’école en grandissant et très athlétique. Je me suis toujours sentie si mal à l’aise et Wonder Woman était mon idole. J’avais une affiche géante grandeur nature de la version TV d’elle quand j’étais enfant parce que je pouvais la regarder et voir une femme qui devait être physiquement forte et moralement et émotionnellement forte. Elle a fait ce qui était bien. J’ai beaucoup appris d’elle.

Nrama: Laurie, pour les fans de votre prose et de votre travail sur Parler, que pensez-vous que les fans apprécieront Tempête jetée?

Halse Anderson: Je suis vraiment excité de voir, parce que mes lecteurs sont ceux qui vont me dire ce qu’ils trouvent. J’espère qu’ils trouveront la même maladresse et honnêteté que j’essaie d’apporter à mes romans YA. C’est un gâchis d’essayer de traverser la puberté et de comprendre que les gens vous mentent tout le temps.

Crédit: Leila Del Luca (DC)



Et vous savez, nous devons repenser les adolescents ou la façon dont nous soutenons un peu les adolescents. Je pense aussi que le sens de l’humour, les adolescents sont vraiment drôles. Ils sont très aimants et se soucient profondément l’un de l’autre. Et j’espère que ces fils traversent également cela. Ils ont également l’occasion de voir une de mes histoires illustrée par un art si profond et si grand. Je pense qu’ils aimeront ça.

Nrama: Y a-t-il un autre personnage DC auquel vous aimeriez donner ce type de traitement de roman graphique?

Halse Anderson: Je vais devoir vous revenir là-dessus. Je suis tellement concentré sur Themyscira que les autres personnages n’existent pas pour moi en ce moment.

Del Duca: Pour moi, je suis coincé sur Swamp Thing depuis un moment. Je suis vraiment excité pour ce roman graphique de Swamp Thing, qui a l’air fantastique. Donc, ils m’ont battu sur le personnage sur lequel je voudrais probablement travailler ensuite.