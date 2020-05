WONDER WOMAN # 755, FLASH # 753, plus de titres DC à venir pour DIAMOND et ses clients

Crédit: DC



Crédit: DC



« Comeback » de Diamond dans les magasins de bandes dessinées a frappé un petit hic, car certains des titres prévus de DC pour la semaine du 18 mai ne sont pas arrivés dans les entrepôts du distributeur à temps pour l’expédition.

« En raison d’un problème de transport de notre imprimante à Diamond, les livres suivants, dont la mise en vente est prévue pour le 19 mai, ont été retardés à l’arrivée dans l’entrepôt de Diamond », a déclaré Albert Ching, spécialiste des services marketing de DC, aux détaillants d’un groupe Facebook privé. « L’exécution des commandes de Diamond pour ces titres sera retardée d’une semaine. Ils arriveront dans vos magasins avec des livres dont la sortie est prévue le 26 mai. »

Les titres concernés sont: Batman et les étrangers # 12 (et variante), Édition fac-similé DC Super Stars # 17, Hawkman # 23 (et variante), Maison des murmures # 20, Joker / Harley: Criminalité mentale # 4 (et variante), Le Flash # 753 (et variante), The Green Lantern Saison Deux # 3, Wonder Woman # 755 (et variante), Année du méchant: Hell Arisen # 3 (troisième impression), et Flash Giant # 4.

Crédit: DC



« Nous nous excusons à l’avance pour le dérangement », a poursuivi Ching. « Pour rappel, ces livres sont entièrement remboursables. »

Tous les titres concernés ont une chose en commun – ils étaient à l’origine, pré-COVID-19, qui devait sortir le 8 avril. Certains détaillants du marché direct ont exprimé leur inquiétude à Newsarama que ceux-ci auraient déjà été dans l’entrepôt de Diamond avant son lancement. 23 mars suspension des opérations, mais selon une source à Diamond ce n’est pas le cas.

« Ces livres ne faisaient pas partie de ce qui avait été imprimé et livré avant la pause de distribution », nous a expliqué la source. « DC a changé les choses dans son calendrier de publication, comme la plupart des éditeurs, en utilisant un mélange de produits déjà imprimés avec de nouvelles impressions. »

Alors que Diamond (et ses clients de bandes dessinées) n’obtiendront pas ces titres avant le 26 mai, les propriétaires de bandes dessinées (et les plateformes numériques telles que comiXology) ont mis ces titres (à l’exception de Wonder Woman # 755 et Le Flash # 753) en vente le 5 mai.

Wonder Woman # 755 et Le Flash # 753 devaient être mis en vente le 19 mai simultanément via Diamond, UCS, Lunar et les partenaires numériques de DC.

Newsarama a demandé à DC et à ces distributeurs si UCS et Lunar avaient reçu ces titres à temps pour respecter leur date de mise en vente le 19 mai. Les deux titres restent répertoriés sur DCComics.com et comiXology pour une date de mise en vente le 19 mai.