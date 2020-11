Wonder Woman 1984 sortira en salles et HBO Max le jour de Noël – / Film

Publié le mercredi 18 novembre 2020 par Ben Pearson

Grande nouvelle surprenante: Warner Bros fera ses débuts Wonder Woman 1984 dans les salles et sur HBO Max le jour de Noël. Cette nouvelle est apparemment venue par accident lorsqu’une bande-annonce a été publiée révélant la date de HBO Max. La bande-annonce a ensuite été tirée, mais le réalisateur Patty Jenkins a également confirmé la nouvelle. Le film de super-héros à nouveau en vedette Gal Gadot et est l’un des films les plus attendus de cette année.

MISE À JOUR: La bande-annonce est maintenant de nouveau en ligne.

L’histoire originale continue ci-dessous.

L’avenir de l’expérience théâtrale reste incertain en raison du coronavirus. Et maintenant, l’un des grands films restants de l’année se dirige vers le streaming. Une remorque est tombée, puis a été rapidement tirée, révélant que Wonder Woman 1984 se dirigeait vers les deux théâtres et HBO Max le jour de Noël. Et tandis que la bande-annonce est maintenant partie, Variety confirme également la nouvelle. Selon leur rapport:

Wonder Woman 1984 se dirige vers HBO Max et les cinémas le même jour. La suite du super-héros, de Warner Bros., devrait toujours faire ses débuts aux États-Unis le jour de Noël. À l’international, là où HBO Max n’est pas disponible, «Wonder Woman 1984» jouera dans les salles. La date de sortie exacte à l’étranger est inconnue.

Le communiqué de presse officiel de HBO Max indique que le film «sortira simultanément en salles et sur la plate-forme de streaming HBO Max aux États-Unis le 25 décembre, tout en débutant en salles sur les marchés internationaux une semaine plus tôt à partir du 16 décembre. disponible pendant un mois sur HBO Max aux États-Unis inclus sans frais supplémentaires pour les abonnés. «

Patty Jenkins a également confirmé la nouvelle:

«Alors que nous naviguons dans ces temps sans précédent, nous avons dû faire preuve d’innovation pour faire avancer nos activités tout en continuant de servir nos fans au service de nos fans», a déclaré Ann Sarnoff, présidente et PDG de WarnerMedia Studios and Networks Group, qui comprend Warner Bros. Des photos. «C’est un film incroyable qui prend vraiment vie sur grand écran et, en collaboration avec nos partenaires de la communauté de l’exposition, nous offrirons cette option aux consommateurs aux États-Unis, où les salles sont ouvertes. Nous nous rendons compte que de nombreux consommateurs ne peuvent pas retourner au cinéma en raison de la pandémie, nous voulons donc aussi leur donner la possibilité de voir Wonder Woman 1984 via notre plateforme HBO Max. »

«Nous apprécions à quel point le public patient a été et compte tenu de la grande anticipation autour de Wonder Woman 1984 nous sommes reconnaissants de pouvoir rendre ce film extrêmement divertissant largement disponible en ces temps difficiles », a ajouté Toby Emmerich, président du Warner Bros. Pictures Group.

Après Christopher Nolan’s Principe n’a pas été à la hauteur de Warner Bros. ‘ attentes lors de sa sortie en salles l’été dernier, vous pouviez sentir le studio déplacer la plupart de ses espoirs sur Wonder Woman 1984 pour les ramener à la maison en grand et clôturer l’année sur une bonne note. Mais une fois qu’ils ont planté ce drapeau à une date de sortie de Noël, WB est devenu réticent à annoncer un autre retard. D’autres films, y compris ceux de Sony Ghostbusters: l’au-delà – qui devait arriver en mars 2021, trois mois après WW84 – ont continué à sauter encore plus loin dans la chronologie dans l’espoir que leurs nouvelles dates resteraient. Mais Wonder Woman juste assis là, attendant son inévitable déménagement comme un enfant dont le parent prend un nouvel emploi à travers le pays.

Warner Bros. déjà déplacé leur prochain star-studded Dune hors de la plage de décembre de cette année, et tout le monde supposait que Wonder Woman 1984 Suivrait. Mais maintenant, il semble que les dirigeants de la WB aient décidé d’essayer d’avoir leur gâteau et de le manger aussi en sortant le film en salles. et en streaming en même temps. C’est un peu un changement de rythme depuis le début de l’année, la réalisatrice Patty Jenkins a déclaré: «Direct to streaming n’est même pas discuté. Nous sommes toujours à 100% derrière l’expérience théâtrale pour WW84 et soutenir notre entreprise de théâtre bien-aimée.

On ne peut s’empêcher de se demander si c’est le début d’une nouvelle tendance pour les grands films, ou si cela va être une exception à la règle.

Voici le synopsis officiel du film:

Avance rapide vers les années 1980 alors que la prochaine aventure sur grand écran de Wonder Woman la trouve face à un tout nouvel ennemi: le guépard. Comme annoncé précédemment, le film joue également Kristen Wiig dans le rôle du Super-Vilain The Cheetah, ainsi que Pedro Pascal. Chris Pine revient également en tant que Steve Trevor.

Articles sympas sur le Web: