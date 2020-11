Wonder Woman 1984: La première de HBO Max met-elle fin aux sorties en salles telles que nous les connaissons?

Une suite hautement commercialisée de ce film était presque certainement destinée à susciter des attentes mondiales d’un milliard de dollars. La pandémie a évidemment mis fin à de tels espoirs, mais la décision d’abandonner principalement les exploitants de théâtre sur un film de super-héros est sans précédent. Et, notamment, nulle part dans la déclaration de Kilar n’a-t-il suggéré que ce soit un cas unique.

D’autres blockbusters majeurs suivront Wonder WomanDans l’exemple, la seule question est laquelle. Tous les yeux se tournent évidemment vers la façon dont Disney gérera la sortie de son prochain effort Marvel Studios, Veuve noire. Le film a également été retardé plusieurs fois en raison de la pandémie et devrait maintenant s’incliner en mai 2021. Cependant, le PDG de Disney, Bob Chapek, a déclaré la semaine dernière que le studio était satisfait de MulanDéploiement de Disney + PVOD. Il a ajouté: «Nous avons vu [enough] des résultats positifs pour savoir que nous avions quelque chose dans la stratégie d’accès de première qualité. »

Il est raisonnable de supposer que WB et Disney sont les mieux équipés pour passer à un modèle qui saute complètement les salles de cinéma ou utilise une sortie en salle / en streaming «jour et date» pour leurs superproductions. Avec Disney + devenant l’un des services de streaming les plus populaires sur les marchés occidentaux et HBO Max de Warners s’appuyant sur la réputation déjà solide (et l’infrastructure HBO Now) cultivée par le réseau câblé premium HBO, les deux ont mis en place des bases plus solides pour expérimenter comme ils l’ont fait. été avec Mulan et maintenant Wonder Woman 1984.

Il convient également de noter, cependant, que HBO Max peut souhaiter augmenter les abonnements de manière plus agressive, ce qui pourrait être l’une des raisons pour lesquelles le streamer n’ajoute pas de prime à Wonder Woman comme Disney l’a fait avec Mulan.

Pendant ce temps, Universal Pictures et Paramount entrent également dans le domaine du streaming, avec Universal’s Peacock récemment lancé et Paramount se prépare à renommer CBS All Access comme quelque chose de plus reconnaissable en tant que service à l’échelle de Paramount. Cependant, ni la base d’abonnement de Disney ni même HBO Max. On pourrait spéculer si mettre le prochain Rapide et furieux sur Peacock pourrait augmenter les abonnements, mais le service ne semble pas encore assez omniprésent pour compenser complètement la perte de revenus internationaux associée à cette franchise.