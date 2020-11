Wonder Woman 1984 fera ses débuts sur HBO Max Christmas Day, mais il y a un hic

Wonder Woman 1984 fera ses débuts officiels le jour de Noël, le 25 décembre.

Le jour de Noël sera important pour les fans de films en streaming. Warner Bros. a annoncé que sa suite de super-héros tant attendue, Wonder Woman 1984, fera ses débuts sur HBO Max le 25 décembre aux États-Unis. Le film sortira également dans les salles américaines le même jour, ou du moins dans celles qui sont ouvertes. Le film sortira en fait dans les salles à l’étranger plus tôt, le 16 décembre.

Cependant, cette stratégie de publication présente un problème. Dans le communiqué de presse de Warner Bros, le studio a déclaré que Wonder Woman 1984 ne serait disponible pour les abonnés de HBO Max que pendant un mois après sa sortie. Vraisemblablement, le film reviendra sur le service de diffusion en continu un peu plus tard en 2021, après ses délais de cinéma et PVOD / Blu-Ray / DVD.

La suite du film à succès de 2017 a vu plus d’un retard de date de sortie. Il devait initialement sortir en salles à la fin de 2019, puis il a été déplacé en juin 2020. Cependant, en raison de l’épidémie actuelle de COVID-19, le film est devenu l’un des nombreux à déplacer sa date de sortie, d’abord en octobre 2020, et enfin à sa date de sortie le 25 décembre.

Cependant, il semble que Warner Bros. ait réalisé que la crise du COVID-19 ne disparaîtra pas de sitôt aux États-Unis. Ainsi, il a décidé de donner aux gens un moyen de regarder Wonder Woman 1984 sur HBO Max à la maison.

Le film lui-même est co-écrit et réalisé par Patty Jenkins, qui a également réalisé le premier film Wonder Woman. Gal Gadot revient dans le rôle de la guerrière amazonienne presque immortelle Diana, qui se cache dans notre monde depuis des décennies après les événements du premier film. Cependant, lorsqu’un homme mystérieux nommé Maxwell Lord dit au monde qu’il peut donner à n’importe qui ce qu’il veut, les choses se compliquent. Chris Pine revient également en tant que Steve Trevor, et Kristen Wiig joue l’un des plus grands ennemis de Wonder Woman, Cheetah.

Concurrence avec Disney Plus?

Le lancement de Wonder Woman 1984 sur HBO Max aux États-Unis coïncidera avec le lancement d’un autre film majeur sur une plateforme concurrente. Soul, la dernière fonctionnalité d’animation du studio Disney’s Pixar, fera également ses débuts sur le service de streaming Disney Plus le 25 décembre.

Le lancement de Wonder Woman 1984 et Soul sur les plateformes de streaming clôturera une année 2020 extraordinaire dans l’industrie cinématographique. L’épidémie de COVID-19 qui a commencé en mars a amené une tonne de grandes sorties de films à retarder leur lancement jusqu’en 2021 ou plus, en raison de la fermeture de la plupart des cinémas, ou à lancer leurs films sur des services de streaming. Cela inclut Artemis Fowl, Hamilton et Mulan sur Disney Plus, et Scoob et les sorcières sur HBO Max.

