Wonder Woman 1984 : Diana et Steve préparent quelque chose

Wonder Woman 1984 peut avoir été repoussé à l’automne, mais Warner Bros peut encore susciter l’enthousiasme pour Patty Jenkins, suite de bande dessinée très attendue avec une nouvelle image du plus beau couple romantique à l’écran, Gal Gadot, Diana de Themyscira et Chris Pine, autrement dit Steve Trevor. Un nouveau Wonder Woman 1984 image taquine la mystérieuse réunion de Diana et Steve, après sa mort apparente en 2017 Wonder Woman, alors qu’ils montrent leurs nouveaux ratés des années 80.

Wonder Woman 1984 Image Combinaisons ! Entrepôts ! Qu’est-ce que tout cela veut dire ? Il semble que Diana et le mystérieusement ressuscité Steve Trevor sont en train de comploter quelque chose, mais on ne sait pas trop quoi. Cette nouvelle image Wonder Woman 1984 est apparu pour la première fois dans Total Film, comme étant la Une de la couverture du prochain film de bande dessinée. Mais Diana et Steve ont les sourcils froncés, ce qui signifie qu’ils sont certainement confrontés à un léger souci. Cela nourrit l’impatience de voir le long-métrage après que la paire ait montré à quel point ils travaillaient bien ensemble dans le premier Wonder Woman. C’est la première fois que nous voyons Diana en combinaison, et peut-être que cet ancien entrepôt est son repaire. Probablement la WonderCave ? Quoi qu’il en soit, c’est excitant de voir Diana se prendre la tête. Autrement, Gadot a expliqué dans une interview avec Total Film qu’elle fait partie de la dynamique inversée de Wonder Woman 1984.

Wonder Woman 1984 sortira le 2 octobre

« Dans le premier film, [Diana] est vraiment un poisson hors de l’eau, venant de Themyscira dans le monde de l’homme, et apprenant les complexités de la vie humaine, vraiment », a déclaré Gadot. « Dans Wonder Woman 1984, elle est là. Elle est plus sage. Elle est plus mature. Elle est gardée. Elle a perdu tous ses amis au fil des ans. Mais elle fait toujours la bonne chose. Mais elle est différente de la dernière fois que nous l’avons vue. »

Wonder Woman 1984 est actuellement prévu de sortir en salles sur 2 octobre 2020 après avoir été récemment repoussé du 14 août. Kristen Wiig et Pedro Pascal joue également dans le film réalisé par Jenkins, qui co-écrit le film avec Geoff Johns et David Callaham.

Avance rapide dans les années 1980 alors que la prochaine aventure sur grand écran de Wonder Woman la trouve face à un tout nouvel ennemi : The Cheetah. Comme annoncé précédemment, le film met également en vedette Kristen Wiig dans le rôle du Super-Vilain The Cheetah, ainsi que Pedro Pascal. Chris Pine revient également sous le nom de Steve Trevor.