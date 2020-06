« Wonder Woman 1984 » a été repoussée à octobre, mais les Doritos sont toujours disponibles

Je n’ai jamais pensé qu’un adieu rapide à mes colocataires avant les vacances de printemps serait la dernière fois que je les verrais pour le reste de ma carrière universitaire.

Fin février, le coronavirus s’était emparé de la ville mais aucun de nous ne pensait qu’il pourrait arrêter notre dernier semestre de collège sur ses traces. Nous avions déjà décidé des semaines plus tôt que notre très attendu voyage d’études supérieures n’aurait plus lieu en Asie. Notre plan de sauvegarde pour aller en Europe ne semblait pas non plus être une option viable. Avec une incrédulité croissante, nous avons regardé les festivals de musique et les événements universitaires annuels annulés et nos discussions de groupe étaient soudainement remplies de textes inquiets de nos parents.

Aucun de nous n’avait complètement accepté la gravité de la situation jusqu’au 16 mars, date à laquelle nous avons reçu un e-mail de l’Université de Californie du Sud qui disait: «Nous avons pris la décision de terminer le semestre universitaire en ligne… Nous n’avons pas pris de décision concernant Comment et quand pour célébrer le début 2020. «

Ce que nous savons maintenant, près de deux mois plus tard, c’est que la remise des diplômes aura toujours lieu comme prévu le 15 mai. Mais au lieu d’une cérémonie de remise des diplômes en personne, nous ferons ce que beaucoup d’autres ont fait et assisterons via livestream.

Je sais que la perte que je ressens est pâle par rapport à la perte de tant d’autres personnes touchées par le virus. Je sais également que les étudiants du monde entier, provenant d’innombrables universités et d’horizons divers, éprouvent les mêmes douleurs. Les changements brusques auxquels nous avons été confrontés au cours du mois dernier n’ont pas permis la fermeture que nous espérions.

En tant qu’aînés, nous avons été dépouillés d’une saison de célébrations et d’une lente transition vers le «monde réel» qui était censé attendre notre arrivée. Nous attendons avec impatience ces moments marquants. Nous avons pensé à remercier nos professeurs en sortant pour la dernière fois de nos classes. Nous avons attendu de faire la queue, décorés de ceintures de graduation, à côté de ceux que nous n’avons peut-être jamais rencontrés mais avec qui nous avons partagé un parcours universitaire. Nous ne pourrons jamais vraiment vivre ces moments ensemble. Maintenant, notre fermeture anti-climacique du collège aura lieu dans la solitude, à la maison, dans la lumière bleue de nos écrans d’ordinateur.

Alors que je termine mes études universitaires, en prenant des finales dans ma chambre d’enfance, je me sens extrêmement chanceux d’être en sécurité avec ma famille et d’avoir la chance de terminer le semestre. Malgré toute la douleur et la déception, il est presque impossible de revenir sur mon temps passé à l’université avec une profonde gratitude. Gratitude pour le don que nous, étudiants, avons reçu pour apprendre et étudier des sujets qui nous inspirent. Gratitude pour la communauté, les amitiés et les relations durables que nous avons bâties sur les campus qui nous ont réunis. De la gratitude pour les petits moments, comme aller en classe en n’entendant que la musique dans vos écouteurs tout en observant la vie étudiante occupée qui passe souvent inaperçue. Et enfin, gratitude pour une tape dans le dos pour tout le travail que nous avons fait en cours de route.

Alors que notre avenir immédiat ne ressemble en rien à celui que nous souhaitions, et que nos premières acceptations de travail et nos appartements post-universitaires arriveront plus tard que nous l’espérions, la promotion 2020 va très bien se passer. La façon dont nos carrières universitaires se terminent sert de lien entre nous tous. Alors que nous partageons ces moments avec des pairs de nos universités respectives et avec des seniors du monde entier, nous sommes liés d’une manière qui se répercutera tout au long de notre vie.

Sophie Viscardi est diplômée de l’Université de Californie du Sud et sera diplômée de l’USC Annenberg School of Communications en mai 2020.