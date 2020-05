Wolfman Reboot jouera Ryan Gosling – / Film

Après avoir trébuché et trébuché avec La momieUniversal semble enfin se remettre sur pied lorsqu’il s’agit de faire revivre ses monstres classiques. Ils ont eu un grand succès avec Leigh Whannell Homme invisibleet ont déjà plusieurs autres projets sur le thème des monstres en préparation. Maintenant, une nouvelle bestiole a rejoint la gamme: Loup garou. Ryan Gosling est sur le point de jouer le lycanthrope, et Universal se rapprocherait d’un réalisateur.

La variété a le scoop sur le Loup garou redémarrage, indiquant que le projet est développé comme un projet pour la star Ryan Gosling. On dit que le studio est sur le point de finaliser un réalisateur, avec Pur-sang et Mauvaise éducation réalisateur Cory Finley en lice. Ils ajoutent également que pendant un certain temps, Gosling envisageait de se diriger. Cela aurait marqué le premier effort de réalisation de Gosling depuis ses débuts injustement décriés en 2014 Lost River. Beaucoup de gens semblent détester ce film, mais je pensais qu’il était excellent et j’aimerais que Gosling en réalise plus. Bien qu’il puisse revenir derrière la caméra un jour, il ne le fera pas pour Loup garou.

Les détails de l’intrigue sont vagues, mais le rapport indique que le film est «censé se dérouler dans le temps présent et dans la veine du thriller de Jake Gyllenhaal Somnambule, avec une touche surnaturelle évidente. » Somnambule a suivi un sociopathe qui s’est fait un nom en filmant des accidents et d’autres crimes horribles à Los Angeles, puis en vendant les vidéos aux informations locales. Je ne sais pas comment vous transformez cela en un Loup garou histoire, mais je vais laisser les cinéastes comprendre cela.

La première fissure d’Universal dans le conte des loups-garous fut Loup-garou de Londres, sur un botaniste qui est attaqué par une étrange créature au Tibet. Alerte spoiler: l’étrange créature est un loup-garou, et le botaniste se retrouve lui-même en train de devenir un loup-garou à son retour. Bien qu’il s’agisse du premier film de loup-garou d’Universal, le titre de loup-garou pour lequel il est le plus connu est celui de 1941. Le loup garou, avec Lon Chaney Jr. dans le rôle de Larry Talbot, le fils d’un noble qui rentre chez lui après la mort de son frère. Une nuit, Talbot est attaqué par un loup-garou et est maudit de devenir lui-même un loup-garou. Universal a poursuivi avec 1946 She-Wolf de Londres.

Le studio a tenté de refaire Le loup garou une fois auparavant, avec Le loup garou, réalisé par Joe Johnston et avec Benicio del Toro. Malgré une ambiance gothique et un maquillage de loup-garou merveilleux par Rick Baker, le film était un peu raté et bombardé au box-office. Maintenant, Universal va à nouveau essayer la propriété.

Le nouveau Loup garou a un script de Orange est le nouveau noir écrivains Lauren Schuker Blum et Rebecca Angelo, et est basé sur un pitch original de Gosling. Ce n’est que le dernier d’une gamme croissante de nouveaux films de monstres universels, dont celui de Paul Feig Armée noire, Dexter Fletcher’s Renfield, Elizabeth Banks » Femme invisible, Matt Stawski The Monster Mashet Karyn Kusama Dracula.

