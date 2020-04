WOLFMAN, EASTMAN, More Inscrivez-vous à ALT FREE COMIC DAY

Crédit: Alt Free Comic Day



Communiqué de presse

Avec le report de la Journée de la bande dessinée gratuite, nous voulions faire quelque chose pour que la communauté de la bande dessinée comble le trou dans tous nos cœurs en perdant l’un des meilleurs événements de l’année.

Par conséquent, Wannabe Press est fier d’annoncer la création de ALT Free Comic Days en collaboration entre l’éditeur Russell Nohelty et le créateur Neo Edmund.

Alt Free Comic Days (www.altfcd.com) est un événement de deux jours avec des panneaux avec Marv Wolfman (co-créateur de The Teen Titans), Kevin Eastman (co-créateur de Teenage Mutant Ninja Turtles) et l’équipe derrière Drawing Blood, Richard Starkings (créateur d’Elephantmen), Sandy Carpenter (Storm King Comics), et plus encore.

Alt Free Comic Days diffusera des panneaux sur Facebook, Twitter, Twitch et Youtube, ainsi que des dizaines de bandes dessinées numériques gratuites de certains des meilleurs créateurs du monde.

L’événement aura lieu les 1er et 2 mai.

Pour plus d’informations et pour vous inscrire GRATUITEMENT, rendez-vous sur www.altfcd.com.