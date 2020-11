Wolcen, semblable à Diablo, obtient une mise à jour gratuite du contenu et une réinitialisation de l’économie

Wolcen: Lords of Mayhem a été lancé à partir de Steam Early Access en février et, bien qu’il ait connu un lancement un peu difficile, le développeur Wolcen Studio a déployé tout un tas de correctifs visant à améliorer le jeu de type Diablo et Path of Exile depuis lors. . Maintenant, la première mise à jour gratuite du contenu du jeu d’action-RPG est en vue – et elle arrive «bientôt».

«Nous publierons bientôt notre première Chronique pour Wolcen: Lords of Mayhem», annonce le studio sur Steam. « Chronicle I: Bloodtrail est notre première mise à jour de contenu gratuite pour Wolcen, et elle comprend des améliorations du gameplay et du nouveau contenu. » Le développeur n’est pas encore prêt à partager beaucoup de détails sur ce qui sera dans ce premier Wolcen Chronicle, expliquant qu’il en révélera plus à l’approche du lancement de la mise à jour. Cependant, il y a un changement assez majeur dans le jeu que le studio a décrit: l’économie du jeu est en train de se réinitialiser complètement.

«Les personnages créés avant la sortie de la Chronique seront déplacés vers un mode de jeu distinct appelé Legacy», explique le studio, «et ils ne pourront pas interagir ou échanger avec les personnages créés après la sortie de Bloodtrail.»

Cependant, vous pourrez toujours faire interagir vos personnages pré-Chronicle – ou « héritage » avec d’autres personnages également créés avant le lancement de la mise à jour.

Dans l’article, le studio ajoute qu’il a travaillé sur le prochain Bloodtrail Chronicle au cours des derniers mois, et explique que, bien qu’il soit resté discret sur ce qui nous attend, il a écouté les commentaires de la communauté et l’a utilisé « pour améliorez l’expérience de jeu et améliorez les fondations »de celui-ci. « Cette mise à jour n’est que le début d’un nouveau voyage de Wolcen, et nous espérons que vous vous joindrez à nous pour cela. »

On ne sait pas quand on peut s’attendre à en savoir plus sur la prochaine baisse de contenu ou quand il arrivera, mais étant donné que le studio a dit «bientôt» (et a déployé un énorme 17 correctifs depuis le lancement), il semble que les fans souhaitent sombrer leurs dents dans le nouveau contenu n’auront pas longtemps à attendre. En attendant, consultez notre liste des meilleurs nouveaux jeux PC et des jeux PC à venir pendant que vous attendez.