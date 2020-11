WME nomme Cindy Garas à la tête des ressources humaines

WME a nommé Cindy Garas en tant que nouvelle responsable des ressources humaines de l’agence.

Garas rejoint WME après Walmart et a été nommé vice-président senior des ressources humaines. Elle commence dans son rôle avec effet immédiat et sera basée au bureau de Beverly Hills.

Dans son rôle, Garas travaillera en étroite collaboration avec la direction de WME et sera membre de l’équipe mondiale de direction des ressources humaines d’Endeavor.

Elle supervisera les ressources humaines dans toute l’agence et pour les équipes des bureaux de Beverly Hills, Londres, Nashville, New York et Sydney.

Garas rejoint l’agence après Walmart, où elle a assuré la direction des ressources humaines aux groupes de marketing et de médias américains. Auparavant, elle dirigeait les ressources humaines pour Jet.com, et elle a une autre expérience en tant que cadre des ressources humaines chez Under Armour, Ralph Lauren, la National Basketball Association, Macmillan Publishing et Wiley Publishing.

La nomination de Garas par WME intervient dans la foulée de l’agence qui a embauché Giselle Ruiz à la tête de l’inclusion pour l’agence. Ruiz, qui est également basé au bureau de Beverly Hills, a rejoint l’agence plus tôt ce mois-ci et était un ancien cadre de TikTok.