Wizards Of The Coast offre des kits gratuits aux bibliothécaires et aux éducateurs

Wizards Of The Coast a annoncé aujourd’hui qu’il allait distribuer 2000 kits numériques aux écoles et bibliothèques des États-Unis et du Canada. L’effort est conçu pour fournir aux éducateurs et aux bibliothécaires des ressources supplémentaires pour les aider à Donjons & Dragons et Magic: The Gathering options de jeu virtuel. Il s’agit d’aider ceux qui pratiquent la distance sociale à s’engager avec les autres à la maison. Cette décision s’inscrit dans le cadre de leur initiative « Rester à la maison, jouer à la maison », où Wizards Of The Coast a fourni du contenu de jeu gratuit aux joueurs chaque semaine pour les aider à faire plus de jeux en ligne pendant l’épidémie de coronavirus.

Les kits seront disponibles sur demande via leur portail de demande de service client aux organisateurs âgés de plus de 18 ans. Vous devez être employé par ou des bénévoles officiels des organisations d’enrichissement. Il s’agit notamment des écoles, des bibliothèques, des centres communautaires et des troupes scoutes, et représentent la programmation de jeu de l’organisation. Nous avons plus d’informations ci-dessous de l’annonce d’aujourd’hui, y compris un devis de la société.

« En ce moment, le jeu, l’imagination et la connexion avec les gens qui vous sont chers sont plus importants que jamais », a déclaré Nathan Stewart, VP de la franchise Dungeons & Dungeons. « Avec ces ressources, nous voulons redonner aux communautés et rendre le plus facile possible pour autant de personnes de rouler avec avantage pendant cette période difficile. » D&D Beyond est un outil Web et un référentiel en ligne pour toutes les éditions officielles de la cinquième édition D&D des règles et des aventures qui permettent aux joueurs d’accéder à leurs personnages et aux règles à portée de main. Magic: The Gathering Arena est la version numérique gratuite de la magieet une expérience passionnante et riche en fonctionnalités pour tous ceux qui ont un PC, y compris des tutoriels pour intégrer les joueurs dans le jeu et des decks de démarrage gratuits. Donjons & Dragons offre des ressources supplémentaires sur le portail Rester à la maison, jouer à la maison, y compris du nouveau contenu gratuit publié quotidiennement à 17 h HP, ainsi que des trucs et astuces pour les familles et les enfants pour maîtriser le jeu à distance. Encore plus de contenu est disponible sur la DM’s Guild, une boutique en ligne PDF contenant des milliers d’aventures et de suppléments D&D pour toutes les éditions de D&Det le site de tous les contenus officiels de jeux organisés pour D&D Ligue des aventuriers.