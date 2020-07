Wistron, partenaire Apple, vend ses installations de production d’iPhone

Les iPhone d’Apple sont assemblés par des fabricants sous contrat comme Foxconn, Wistron et Pegatron. Les trois sociétés sont basées à Taiwan, ce qui signifie qu’aucun iPhone n’a jamais été produit par une société basée en Chine continentale. C’est, jusqu’à maintenant. Selon Bloomberg, Luxshare Precision Industry Co. a acquis la partie de Wistron qui assemble l’iPhone. Luxshare est situé sur le continent et certains analystes estiment que cette décision mettra Apple sous un jour plus favorable en ce qui concerne Pékin.

Luxshare deviendra la première entreprise basée en Chine continentale à assembler l’iPhone d’Apple

Tsai Ming-fang, économiste industriel à l’Université Tamkang de Taipei, affirme qu’en ajoutant Luxshare en tant qu’assembleur officiel d’iPhone, Apple sera en mesure de réduire ses coûts d’emploi, qui sont moins chers sur le continent qu’à Taiwan. Tsai déclare: « Apple introduit Luxshare dans le secteur de l’assemblage d’iPhone pour réduire encore ses coûts, alors que cela reflète que les entreprises taïwanaises commencent à (se débarrasser) des entreprises Apple à faible marge. Ce changement pourrait pousser davantage les entreprises taïwanaises à décamper. de Chine alors que les marges continuent de baisser à mesure que la fabrication en sous-traitance se standardise. Les investisseurs prévoient que les deux autres assembleurs d’iPhone basés à Taiwan, Foxconn et Pegatron, perdront une partie de leurs revenus d’assemblage d’iPhone au profit de Luxshare. L’action Pegatron a perdu près de 4% aujourd’hui tandis que l’action Foxconn a glissé de 1,4%.

Luxshare achète à Wistron l’usine qu’elle utilise pour fabriquer l’iPhone

Apple a cherché à élargir les emplacements où il assemble l’iPhone et d’autres produits. La société a déclaré qu’elle souhaitait déplacer 20% de la production d’iPhone hors de Chine afin de ne pas être prise dans une taxe à l’importation que les États-Unis pourraient imposer aux produits expédiés dans les États depuis les usines chinoises. Des modèles d’iPhone limités sont produits dans des usines situées en Inde et il y a des spéculations selon lesquelles Apple se tournera éventuellement vers le Vietnam pour fabriquer son produit le plus important.

Luxshare n’est pas une société inconnue en ce qui concerne Apple. Il s’agit du plus grand fabricant au monde d’AirPods Bluetooth sans fil d’Apple. Ce dernier est l’un des appareils les plus populaires du géant de la technologie et fait partie de son activité Wearables, Home et Accessories à croissance rapide avec l’Apple Watch. Luxshare a pu acquérir deux unités Wistron dans l’est de la Chine, dont la seule usine où cette dernière a assemblé l’iPhone. Wistron n’était responsable que de 5% du total des téléphones iPhone fabriqués l’année dernière et sa marge bénéficiaire sur ces appareils n’était que de 0,2% l’année dernière.

Luxshare aurait acheté les deux usines pour l’équivalent en dollars américains de 470 millions de dollars. Avec l’approbation réglementaire, la transaction devrait être conclue d’ici la fin de l’année. Parlant de Luxshare, les analystes de Bloomberg Intelligence Matthew Kanterman et Nathan Naidu ont déclaré que l’accord « pourrait désormais lui donner la possibilité de continuer à gagner des parts de l’assemblage de l’iPhone. Il est probable qu’Apple soutiendra son partenaire et lui fournira des allocations au fil du temps, comme le fabricant d’iPhone souhaite probablement diversifier davantage sa chaîne d’approvisionnement au-delà de deux partenaires principaux. » BI s’attend également à ce que Luxshare puisse commencer la production d’unités iPhone d’ici 2023. Pegatron pourrait perdre entre 3% et 4% de son chiffre d’affaires lorsque toute la poussière retombera. Quant à Foxconn, Bloomberg Intelligence affirme que le fabricant dispose d’une diversité suffisante pour ne pas être affecté par les modifications apportées par Apple à la production d’iPhone.

Les assembleurs d’iPhone d’Apple doivent faire face à une refonte majeure cette année qui remplace les côtés arrondis par des côtés plats donnant à la série iPhone 12 un aspect similaire au iPhone 4. De plus, grâce au coronavirus, la chaîne d’approvisionnement pourrait devoir s’accélérer pour qu’Apple commercialise ses nouveaux modèles fin septembre comme d’habitude.