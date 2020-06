Winston Churchill : 10 faits amusants sur sa personne

Sir Winston Leonard Spencer-Churchill, le Great British Bulldog, est sans aucun doute l’un des visages les plus reconnaissables de la Grande-Bretagne.

Il a souvent été élu meilleur Britannique de tous les temps dans de nombreux sondages – et à juste titre!

Il a conduit le pays de ses jours les plus sombres à sa plus belle heure entre 1940 et 1945 pendant la Seconde Guerre mondiale.

Il a combattu et a rendu compte de plusieurs conflits au cours de sa jeunesse, a siégé au Parlement pendant plus de 60 ans et sous six monarques différents, et a même servi un deuxième mandat comme Premier ministre plus tard entre 1951 et 1953.

On sait beaucoup de choses sur Churchill, l’homme lui-même étant un écrivain prolifique qui a écrit plusieurs séries de mémoires et de biographies, et les auteurs collectifs de l’humanité ont écrit des centaines de milliers de pages sur lui.

Mais combien vous le connais? Saviez-vous qu’il aimait faire de la maçonnerie et de la maçonnerie comme passe-temps? Ou collectionner des papillons?

Eh bien, tout cela et plus encore à venir dans ces 10 faits amusants sur Winston Churchill!

La mère de Winston Churchill était américaine

Retour dans le 19e Siècle, il était courant pour l’aristocratie britannique d’épouser des héritières américaines.

Un tel mariage comme celui-ci a eu lieu entre un lord Randolph Churchill et l’héritière de Brooklyn Jennie Jerome.

Jennie et Lord Randy ont eu deux enfants, Winston en 1874 et Jack en 1880, les deux enfants étant nés au palais de Blenheim sur leur domaine d’Oxfordshire.

Petite note ici: le frère de Winston, Jack, n’était pas le « Mad Jack » Churchill – le soldat de la Seconde Guerre mondiale qui a souvent engagé dans la bataille en jouant ses cornemuses, a utilisé un arc et une flèche, et a dit « Tout officier qui entre en action sans son épée est mal habillé« .

C’était un homme de ses vices !

La plupart des images emblématiques du Bulldog britannique présentent généralement un gros cigare serré dans sa main ou dans sa bouche souriante, mais fumer n’était pas son seul vice.

Churchill adorait absolument un tipple!

L’homme lui-même a dit un jour:bains chauds, champagne froid, petits pois et eau-de-vie anciens»Étaient les quatre éléments essentiels de la vie.

Quand il était dans l’armée quand il était jeune, Churchill a pris 60 bouteilles d’alcool assorties – composées principalement de son whisky et de son eau-de-vie préférés – avec lui quand il a expédié la deuxième guerre des Boers en Afrique du Sud!

Comme vous pouvez l’imaginer, Churchill n’était pas non plus le plus grand fan de la prohibition en Amérique, la décrivant comme «un affront à toute l’histoire de l’humanité« .

Il a même réussi à se procurer une note de médecin en 1932 qui indiquait qu’il pouvait boire une quantité «indéfinie» d’alcool pendant son séjour aux États-Unis.

Lorsque Churchill devait rencontrer le roi saoudien Abdulaziz en 1945, on lui a dit qu’il ne pouvait pas boire devant le roi en raison de ses convictions religieuses.

Churchill, dans son sens sec de l’humour non humoristique qu’il était un maître de renom, a répondu:ma religion prescrivait un rite sacré absolu en fumant des cigares et en buvant de l’alcool avant, après et si nécessaire pendant tous les repas et les intervalles entre eux. »

Winston Churchill a organisé une évasion de prison dans sa jeunesse

Jeune, Churchill s’est joint à l’armée et est diplômé de la Royal Military Academy, Sandhurst, devenant officier de cavalerie.

Après avoir obtenu son diplôme et un peu de reportage en tant que correspondant de guerre, il s’est retrouvé en Afrique du Sud en 1899.

À son arrivée, le train blindé sur lequel il voyageait a été pris en embuscade par des Boers (descendants de colons néerlandais qui combattaient les Britanniques à l’époque), et Churchill a été capturé et a marché vers un camp de prisonniers.

Maintenant, la raison de l’évasion n’est pas exactement connue, mais si je devais parier, je dirais qu’ils ont confisqué son alcool … parce que pendant la nuit Churchill a réussi à escalader le mur – quelque chose de trop dur pour deux de ses copains de prison qui a tourné le dos – et les jambes.

Sans plan clair en tête, Churchill a heureusement réussi à tomber sur la maison d’un directeur de mine de charbon britannique.

Le directeur de la mine a pu cacher Churchill dans un puits de mine pendant trois jours avant de l’envoyer en route vers le Mozambique, dirigé par les Britanniques, dans un camion rempli de laine.

Churchill a sauté dans un train pour retourner en Afrique du Sud en provenance du Mozambique, et quand il est revenu au camp militaire, il était une célébrité du jour au lendemain parmi ses camarades de cavalerie!

Il a souffert d’une légère dépression tout au long de sa vie

Churchill était sujet à des humeurs faibles et à des épisodes de dépression légère tout au long de sa vie – ce qu’il a appelé son «chien noir».

Il y avait des moments dans la vie de Churchill où il manquait d’énergie ou de volonté pour sortir du lit et fonctionner, perdre son appétit, se concentrer et mettre de côté ses intérêts.

Il y a encore beaucoup de débat sur ce sujet, certaines personnes croyant que Churchill souffrait d’un trouble bipolaire, et d’autres en désaccord en raison du niveau de fonctionnalité qu’il a pu atteindre dans sa vie sans aucun médicament.

Certains chercheurs croient également qu’il souffrait de trouble déficitaire de l’attention et d’hyperactivité (ADD-H) lorsqu’il était enfant et qu’il a continué à contrer ces symptômes tout au long de sa vie adulte avec des activités telles que la peinture ou la construction.

Il a été voté avant la fin de la Seconde Guerre mondiale

Celui-ci pourrait être un choc pour certains, étant donné qu’il est souvent considéré comme l’un des « meilleurs Britanniques », ou lorsque les gens parlent de la façon dont il a été le meilleur leader britannique en temps de guerre.

Cependant, en juillet 1945, deux mois après la capitulation inconditionnelle de l’Allemagne nazie alors que la guerre faisait toujours rage dans le Pacifique, la Grande-Bretagne a tenu ses premières élections générales en plus d’une décennie – quelque chose qui se produit généralement tous les quatre ou cinq ans.

Comme toute personne connaissant la politique britannique vous le dira, chaque campagne politique dégouline toujours de propagande (oui, Brexit, je vous regarde) et celle-ci n’était pas différente.

Grâce au travail du parti travailliste opposé, qui a réussi à dépeindre le Parti conservateur de Churchill comme anti-travailleur et anti-bien-être, Clement Attlee a battu Churchill dans un énorme éboulement.

Malgré cela, il a très bien pris tout cela en disant:Ils ont parfaitement le droit de nous expulser. C’est ça la démocratie. C’est pour cela que nous nous battons. »

Malgré la perte de son rôle de Premier ministre, Churchill est resté au Parlement et se présenterait éventuellement avec succès pour le poste de Premier ministre aux élections générales de 1951.

Churchill n’aimait pas beaucoup Gandhi

Ou l’Inde, d’ailleurs.

Tout au long de sa vie, Churchill a été un impérialiste très franc – croyant que l’Empire britannique devait conserver ses colonies.

Surtout avec l’Inde, étant quelqu’un qui s’est opposé avec véhémence à toute forme d’autonomie indienne.

En tant que tel, Churchill n’était pas un fan de Gandhi – il a publiquement plaidé pour laisser Gandhi mourir pendant sa grève de la faim.

Il s’est souvent prononcé contre Gandhi – au Parlement et en public – allant jusqu’à dire que Gandhi était un «fanatique subversif malin » et « un avocat séditieux du Middle Temple, se faisant maintenant passer pour un fakir d’un type bien connu en Orient« .

Les mains de Churchill étaient loin d’être propres

Les pensées de Churchill sur l’Inde étant bien connues, il n’est pas surprenant que la population indienne ait souffert entre ses mains pendant la Seconde Guerre mondiale.

Et je ne parle pas seulement des hommes indiens qui ont été enrôlés dans l’armée britannique, mais plutôt des civil population de l’Inde.

La famine du Bengale de 1943 – la seule famine de l’histoire indienne moderne ne pas causée par la nature – a fait un bilan d’environ 3 millions de civils.

Dans le cadre des efforts de logistique de Churchill en temps de guerre, d’énormes quantités de riz ont été exportées en dehors de l’Inde aux lignes de front et à la Grande-Bretagne comme moyen de nourrir et de combattre la population et l’armée britanniques.

Churchill, toujours le critique de la population indienne ou Gandhi, a imputé la famine aux Indiens, disant que c’était de leur faute pour « l’élevage comme des lapins« Et que les pénuries ne pouvaient pas être trop graves car Gandhi était encore en vie.

Il n’a pas joué un trop grand rôle actif dans les affaires militaires pendant la Seconde Guerre mondiale

Contrairement à Hitler, qui était bien connu et tristement célèbre parmi ses généraux pour son ingérence et son ingérence dans les plans de guerre, Churchill avait tendance à rester en dehors de la planification militaire de ses forces armées pendant la Seconde Guerre mondiale.

Après avoir commencé sa carrière parlementaire en 1900, Churchill a finalement décroché le rôle de premier seigneur de l’amirauté en 1911 – un rôle équivalent au secrétaire américain de la Marine.

Dans ce rôle, Churchill a planifié l’une des plus grandes défaites de la marine britannique: la campagne des Dardanelles.

Churchill croyait (et à juste titre, pour être juste) que si l’armée britannique pouvait vaincre l’empire ottoman en ruine, elle pourrait se lier avec leurs camarades russes et exercer une pression supplémentaire sur l’armée allemande, ce qui, espérons-le, accélérerait la fin de la guerre.

Cependant, alors que la flotte de la Royal Navy pénétrait dans le détroit des Dardanelles, le feu ottoman a coulé presque immédiatement trois navires, endommageant lourdement trois autres navires et renvoyant le reste de la flotte dans le sens inverse.

Churchill a rapidement démissionné après l’incident, et bien qu’il ait subi un certain préjudice à sa carrière politique et à sa réputation, il a pu le reconstruire au fil du temps.

Cette erreur a dû peser lourd sur Churchill, car tout au long de la Seconde Guerre mondiale, il a souvent laissé les décisions militaires stratégiques et tactiques aux chefs militaires.

Winston Churchill était un artiste accompli et un créateur complet

Churchill était, selon tous les témoignages, une âme assez sensible qui n’avait pas peur de porter son cœur sur sa manche – souvent ému aux larmes à la Chambre des communes, ou lors de discours ou de louanges.

Il était également une personne très artistique et créative – étant un peintre passionné, un journaliste dans ses premières années et un auteur tout au long de sa vie.

Churchill aimait beaucoup peindre des paysages impressionnistes et des natures mortes, et après la Grande Guerre, il se lia d’amitié avec le peintre Paul Maze, qui avait une grande influence artistique sur lui.

Les deux sont restés amis et compagnons de peinture pour le reste de leur vie.

Churchill peint sous le pseudonyme de «Charles Morin» et la plupart de ses œuvres qui subsistent peuvent être vues à Chartwell House à Londres.

Il a également été un écrivain en série tout au long de sa vie, ayant écrit un roman, deux biographies, trois volumes de mémoires et plusieurs livres historiques.

Churchill a reçu le prix Nobel de littérature en 1953 lors de son deuxième mandat en tant que Premier ministre »pour sa maîtrise de la description historique et biographique ainsi que pour son brillant oratoire dans la défense de valeurs humaines exaltées« .

Mais malgré cela, il était absolument ne pas une grammaire nazie – se moquant de la loi de grammaire litigieuse de ne pas terminer une phrase par des prépositions en disant «C’est un non-sens, avec lequel je ne mettrai pas« !

Il avait un problème d’élocution

C’est vrai, l’un des orateurs publics les plus renommés de l’histoire avait un problème d’élocution.

Churchill avait ce que l’on appelle un lisp latéral et, en tant que tel, avait du mal à prononcer ses sons «s» et «z».

En 1897, il a demandé l’aide de Sir Felix Semen, un spécialiste vénéré des troubles de la parole, qui a simplement dit à Churchill qu’il avait juste besoin de s’entraîner pour s’en remettre.

C’est ce qu’il a fait.

Bien qu’il n’y ait qu’un mot, Churchill n’a jamais vraiment compris, et il aurait pu être un peu intentionnel.

Il n’a jamais pu prononcer correctement le mot «nazis», disant plutôt «Narzees».

Le 24e Janvier 1965, Winston Churchill est décédé à l’âge de 90 ans des suites d’un grave accident vasculaire cérébral neuf jours plus tôt.

Il a reçu les plus grandes funérailles d’État de l’histoire britannique, avec des représentants de 112 nations présentes et 350 millions d’Européens, dont 25 millions de Britanniques, en direct à la télévision.

Alors que le cercueil de Churchill traversait la Tamise, les dockers qui y travaillaient ont tous simultanément abaissé leurs grues dans un magnifique salut impromptu.

La Royal Artillery a tiré un salut de 19 canons et la RAF a effectué un survol avec 16 avions de chasse anglais Electric Lightning.

À sa demande, Churchill a été enterré dans son complot familial, à une courte distance de son lieu de naissance au palais de Blenheim dans l’Oxfordshire.

Indiquant le sens de l’humour sec du Grand Britannique, l’épitaphe sur sa pierre tombale se lit comme suit:

« Je suis prêt à rencontrer mon créateur. Que mon Créateur soit préparé pour la grande épreuve de me rencontrer est une autre question. »