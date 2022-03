Winning Time (OCS) : voici pourquoi la NBA était si impopulaire dans les années 70

Dans le film Winning Time : The Rise of the Lakers Dynasty diffusé sur OCS en France, Jerry Buss achète les Los Angeles Lakers, mais beaucoup pensent que c’est un investissement peu judicieux étant donné l’impopularité de la NBA dans les années 1970.

Sa mère qualifie l’équipe de « gouffre financier » et, lors d’une réunion des propriétaires de la NBA, des plaisanteries sont faites sur les faibles taux d’écoute de la télévision. Cela peut choquer les téléspectateurs modernes, qui savent que la NBA est l’une des ligues sportives les plus prospères du monde, mais cela correspond à l’époque de 1979, où le basket-ball avait du mal à gagner en popularité pour diverses raisons.

Créé par Adam McKay et utilisant son style distinctif qui brise le quatrième mur, Winning Time est un récit stylisé de l’histoire réelle de la façon dont les Lakers sont devenus la plus grande dynastie de la NBA, augmentant la popularité de la ligue au passage. La NBA a démarré plus tard que les autres ligues « Big 4 » d’Amérique du Nord, en 1945. Alors que la NFL a profité de l’essor de la télévision, la NBA a eu du mal à dépasser les bases de fans existantes des ligues plus anciennes comme la MLB et la NHL.

La moyenne des spectateurs était d’environ 8 000 personnes par match, ce qui signifie que les arénas étaient souvent à moitié pleins ou moins. La finale de la NBA de 1979 a obtenu une cote d’écoute de 7,2, un chiffre maigre à une époque où il n’y avait que trois réseaux. De nombreuses équipes perdent de l’argent et, bien qu’aucune ne cesse ses activités, l’avenir de la ligue semble incertain lorsque Jerry et sa fille, Jeanie Buss, s’impliquent dans les Lakers.

Malheureusement, de nombreux commentateurs de l’époque ont attribué les difficultés de la ligue à la domination des athlètes noirs et aux attitudes racistes du public. Dix ans seulement après l’apogée du mouvement des droits civiques et la fin de la ségrégation légale dans le sud des États-Unis, on se demandait si les Américains blancs pouvaient s’intéresser à une ligue majoritairement noire.

Winning Time y fait référence avec Buss qui mentionne dans son monologue d’ouverture que certains pensent que la couleur de la ligue est « trop sombre », et une séquence qui compare la façon dont les annonceurs de basket-ball universitaire ont parlé de Magic Johnson, qui est noir, et de la star blanche Larry Bird.

La faible couverture télévisuelle de la NBA a également limité sa capacité à se développer.

C’est en 1970 que les finales de la NBA ont été télévisées pour la première fois dans leur intégralité, le diffuseur ABC préférant ne diffuser qu’un seul match par semaine, le dimanche après-midi. Lorsque la NBA est passée à CBS, davantage de matchs ont été diffusés, mais beaucoup l’ont été en différé, jusqu’à 23h30 les soirs de semaine sur la côte Est.

Si les sports en différé sont moins aliénants à l’ère des médias sociaux, la stratégie de diffusion de CBS suggère toujours que le basket-ball est un sport de second plan, frustre les fans et empêche la croissance de la NBA.

Les années 1970 manquent également d’équipes dominantes ou de joueurs vedettes. L’acteur à temps partiel Kareem Abdul-Jabbar était le plus grand nom de la ligue, mais comme Jerry West le mentionne dans Winning Time, ses convictions politiques franches et sa foi musulmane étaient considérées comme potentiellement aliénantes.

Si les fans inconditionnels aiment les périodes de parité, les équipes dominantes sont essentielles pour attirer l’attention des fans occasionnels. Dans les années 1970, la NBA a connu huit champions différents, avec seulement deux équipes qui se sont succédé. La ligue n’avait pas la rivalité déterminante qui allait naître entre les Lakers et les Celtics dans les années 1980, l’histoire vraie que couvre Winning Time.

Enfin, la NBA a également été frappée par un certain nombre de scandales dans les années 1970 qui ont nui à sa réputation. L’usage de drogues dans la ligue était endémique, avec un certain nombre de joueurs souffrant de problèmes de dépendance très médiatisés. Il y a également eu plusieurs bagarres très médiatisées, notamment une bagarre sur le terrain pendant les finales de la NBA en 1976, au cours de laquelle un supporter a frappé un arbitre.

Bien que la NBA connaisse de nombreuses controverses à l’avenir, des histoires comme celles-ci ont été particulièrement préjudiciables dans les années 1970 en raison de la popularité déjà faible de la ligue. Cependant, la popularité de la NBA a explosé dans les années 1980 et 1990 grâce à l’ascension de stars comme Johnson, Bird et Michael Jordan. Parmi d’autres récits, Winning Time vise à raconter la véritable histoire de la façon dont la NBA s’est remise de son nadir des années 1970 pour devenir le poids lourd culturel qu’elle est aujourd’hui.