Windows 10X débarquera sur les PC ARM pour contrer la croissance potentielle de Google

En octobre 2019, Microsoft a présenté son Windows 10X sur Surface Duo Intel. Les plans ont changé lorsque la société a officiellement annoncé que Windows 10X arriverait pour la première fois sur les appareils à écran unique en 2021 et des rumeurs ont également suggéré que le système d’exploitation ne prendrait pas en charge les applications Win32.

Windows 10X atteindra probablement le statut RTM (version au fabricant) dans une semaine ou deux. Le système d’exploitation arrivera initialement pour les ordinateurs Intel, mais Windows 10X arrivera également sur les PC ARM à terme.

Windows 10X n’est plus lié à une architecture particulière et les OEM peuvent désormais utiliser le système d’exploitation modulaire sur les PC équipés de chipsets ARM, tels que Qualcomm Snapdragon ou Exynos de Samsung.

Comme vous le savez peut-être déjà, Windows 10X sépare le système d’exploitation principal de tout le reste et il est optimisé pour fonctionner sur du matériel avec des processeurs à faible consommation. Windows 10X sur le matériel Intel et ARM prend en charge les applications PWA, UWP et Microsoft Store. De plus, les utilisateurs pourront utiliser la technologie Cloud PC pour diffuser leurs applications de bureau.

Cloud PC est une technologie basée sur Windows Virtual Desktop et elle comprendra la possibilité de diffuser des applications héritées depuis le cloud. Cette fonctionnalité «premium» sera destinée à un sous-ensemble de clients tels que les entreprises.

Actuellement, il existe des limitations à Windows 10 sur l’émulation ARM. Il ne peut pas exécuter de programmes Intel 64 bits et s’étouffe sur le multitâche, mais Windows 10X pourrait être un effort pour amener « Windows sur ARM » au niveau supérieur dans le créneau de l’éducation avec des appareils de bas à moyen gamme.

Alors que Windows 10X prend en charge le matériel basé sur ARM, il appartiendra aux partenaires de Microsoft de l’implémenter officiellement dans leurs appareils ARM.

Notez que Windows 10X ne remplacera pas Windows 10 ou Windows 10 sur ARM. Les trois systèmes d’exploitation coexisteront côte à côte sur les PC l’année prochaine, et Microsoft souhaite offrir la meilleure expérience sur l’une ou l’autre des plates-formes.