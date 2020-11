Windows 10X de Microsoft fait une apparition surprise en ligne

in

Microsoft a dévoilé la version optimisée à double écran de Windows 10X en octobre 2019 et elle arriverait sur les appareils à écran unique au cours du premier semestre 2021. Microsoft a maintenant publié accidentellement une page de téléchargement Chromium Microsoft Edge où «Windows 10X» et «HoloLens» sont répertoriées comme les versions prises en charge.

Au moment de la rédaction de cet article, la page de téléchargement de Microsoft Edge qui répertorie Windows 10X et HoloLens dans la section «autres plates-formes» est toujours accessible.

Sur la base de la version en cache du site Web disponible sur Google, nous pouvons dire que Microsoft a mis à jour son site Web pour inclure «Windows 10X» et «HoloLens» dans la liste des matériels pris en charge plus tôt dans la journée.

L’un des principaux points à retenir du document est que Microsoft développe déjà le Chromium Edge pour la «famille Windows.Core, HoloLens et Xbox One».

L’année dernière, des rapports suggéraient que Microsoft optimiserait Chromium Edge pour Windows 10X pour une expérience logicielle plus flexible et qu’il ne viendrait pas avec UWP Edge.

Selon les rapports, Microsoft poussera son prochain Windows 10X en tant que concurrent de Chrome OS. Microsoft prévoit également d’activer la prise en charge des applications Win32 à l’aide de «Cloud PC», mais ce système d’exploitation est susceptible d’être entièrement basé sur UWP et PWA.

Windows 10X exécutera uniquement la plateforme Windows universelle (UWP) et les applications Web. Les applications telles que Spotify, Uber, etc. seront prises en charge tant qu’elles peuvent s’exécuter dans un conteneur Microsoft Edge ou UWP.

En 2022, lorsque Microsoft prévoit d’étendre Windows 10X pour inclure le double écran pour les facteurs, Microsoft pourrait relancer le modèle de virtualisation des applications Win32.

Des sources ont également suggéré que Windows 10X serait en concurrence avec les Chromebooks, qui sont populaires dans les salles de classe.

Les entreprises intéressées par les PC Windows 10X à faible coût pourront exécuter leurs programmes Win32 proposés via Cloud PC ou une technologie similaire. Le Cloud PC et la prise en charge de la diffusion d’applications de bureau aideront à répondre aux besoins des entreprises et à résoudre les problèmes de compatibilité.

