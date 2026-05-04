Windows 10 sur ancien PC, optimisation à 3€, cette solution Back Market surprend les utilisateurs en 2024

Back Market propose une solution à 3 euros pour prolonger la vie des PC sous Windows 10, face à l’arrêt du support prévu par Microsoft en octobre 2025. Cette alternative logicielle pourrait éviter la mise au rebut de millions d’ordinateurs encore fonctionnels.

L’obsolescence programmée de Windows 10 semble désormais contournable. Alors que Microsoft s’apprête à cesser le support de son système d’exploitation en octobre 2025, obligeant théoriquement les utilisateurs à migrer vers Windows 11 ou à changer de machine, Back Market vient de tester une alternative économique qui pourrait bouleverser la donne.

Une solution logicielle face à l’obsolescence matérielle

Le spécialiste du reconditionné a testé ce qu’il présente comme un “antidote” à 3 euros capable de maintenir en vie les ordinateurs incompatibles avec Windows 11. Cette solution s’adresse directement aux propriétaires de machines jugées trop anciennes par les critères stricts de Microsoft, notamment l’exigence du processeur TPM 2.0.

L’enjeu dépasse la simple économie domestique. Des millions d’ordinateurs parfaitement fonctionnels risquent de rejoindre les décharges électroniques uniquement par incompatibilité logicielle, alors même que leurs performances restent adaptées à un usage bureautique standard.

Back Market teste l’alternative face aux exigences de Windows 11

L’approche de Back Market s’inscrit dans sa stratégie de lutte contre le gaspillage électronique. En proposant cette solution technique, l’entreprise cherche à démontrer qu’il existe des alternatives viables au remplacement systématique du matériel informatique.

Cette démarche intervient dans un contexte où les constructeurs et éditeurs logiciels sont de plus en plus critiqués pour leurs politiques d’obsolescence. Windows 11 impose des prérequis matériels qui excluent de facto une large partie du parc informatique existant, créant une pression artificielle au renouvellement.

L'impact environnemental au cœur du débat

L’impact environnemental au cœur du débat

La question dépasse le seul aspect financier pour toucher aux enjeux environnementaux. Chaque ordinateur mis au rebut prématurément représente un coût écologique considérable, de l’extraction des terres rares à la gestion des déchets électroniques.

L’initiative de Back Market illustre une approche alternative : plutôt que de subir l’obsolescence programmée, les utilisateurs peuvent explorer des solutions techniques pour prolonger la durée de vie de leur équipement. Cette philosophie s’aligne avec les préoccupations croissantes autour de l’économie circulaire dans le secteur technologique.

Le test mené par l’entreprise de reconditionnement pourrait ainsi ouvrir la voie à une résistance organisée face aux cycles de renouvellement imposés par les géants du logiciel, transformant un problème individuel en opportunité collective de réduction de l’impact environnemental du numérique.