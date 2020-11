Windows 10 Search obtient une interface utilisateur adaptative et une nouvelle fonctionnalité

Kensington CV2000V USB-C HD VGA Adapter - convertisseur interface vidéo - VGA / USB

Compatible avec Windows 10 et 8.1, Mac OS X 10.10 et versions ultérieures et Chrome OSCompatible Thunderbolt 3La mise à niveau du firmware pour Windows par l'utilisateur assure une compatibilité permanenteFabrication de haute qualité, pour une protection optimale de vos ordinateurs et moniteursModes Étendu