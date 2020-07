Windows 10 pourrait voir un changement majeur dans son calendrier de mise à jour des fonctionnalités

in

Selon des sources, Microsoft envisage des options pour passer à une seule mise à jour de fonctionnalité par an pour Windows 10 afin d’accélérer le développement de Windows 10X.

Microsoft a déjà terminé et publié Windows 10 version 2004, la première mise à niveau des fonctionnalités de l’année. Vient ensuite la version 20H2 de Windows 10, qui serait une mise à jour plus petite, mais elle comportera des améliorations intéressantes, notamment le nouveau menu Démarrer et d’autres ajustements.

L’année dernière, Microsoft est passé à une cadence «majeur-mineur» pour Windows 10 et la mise à jour d’automne a été convertie en une version de type Service Pack pour se concentrer sur les corrections de bogues et les améliorations de performances.

Microsoft a confirmé qu’il répéterait la cadence majeure-mineure de l’année dernière pour les mises à niveau des fonctionnalités de Windows 10 en 2020.

Actuellement, les mises à jour des fonctionnalités de Windows 10 sont déployées au printemps et à l’automne. La première fonctionnalité de l’année est publiée entre avril et mai, tandis que la deuxième mise à jour sort entre octobre et novembre.

Selon les rumeurs, le projet de Microsoft de passer à une seule mise à jour de fonctionnalité par an pour Windows 10 permettra aux ingénieurs de travailler sur Windows 10X, un système d’exploitation léger conçu pour le Web pour le matériel à faible coût.

Ce changement dans le calendrier de mise à jour des fonctionnalités devrait également permettre à Microsoft de préparer le nouveau système d’exploitation pour le matériel double écran en 2022.

Une théorie est que Windows 10 pourrait ne pas bénéficier d’une mise à jour des fonctionnalités pour la première moitié de 2021. Par conséquent, le nouveau menu Démarrer et quelques autres fonctionnalités prévues pour Windows 10 21H1 ont été migrés vers la mise à jour d’automne de cette année.

Avec Build 19042.421 pour Windows 10 version 20H2, Microsoft a déjà introduit un certain nombre de nouvelles améliorations UX, y compris l’intégration Edge dans Alt-Tab, un nouveau menu Démarrer, des améliorations de la barre des tâches et plusieurs corrections de bogues.

Toutes ces améliorations semblent également suggérer que Microsoft ajoute certaines des fonctionnalités de la mise à jour de Windows 10 21H1 car le système d’exploitation peut ne pas obtenir de mise à jour pour la première moitié de 2021.

Dans le cadre du nouveau calendrier, Microsoft lancera Windows 10X au printemps 2021 et la mise à jour de l’automne 2021 deviendra une mise à jour majeure des fonctionnalités de Windows 10.

La suppression de la cadence de mise à niveau majeure-mineure pour une seule version par an serait un grand changement et pourrait également rendre Windows 10 moins bogué. Pour le moment, ce rapport est basé sur un conseil anonyme et il doit être pris avec un grain de sel car le calendrier de Microsoft pourrait à nouveau changer à l’avenir.

Si Microsoft s’en tient à la feuille de route supposée, le nouveau calendrier de mise à jour de Microsoft pourrait ressembler à ceci:

Windows 10 version 20H2 avec un nouveau menu Démarrer et d’autres modifications en octobre / novembre 2020.

Windows 10X pour les nouveaux appareils de type Chromebook au printemps 2021. Windows 10X ne sera pas lancé en tant que mise à jour pour le matériel existant ou traditionnel.

Windows 10 version 21H1 / 21H2 en octobre / novembre 2021.

Le calendrier de mise à jour unique selon la rumeur a du sens pour les utilisateurs à long terme et pourrait enfin rendre les mises à jour de fonctionnalités moins boguées.

