Windows 10 pourrait bénéficier de ces nouvelles fonctionnalités l’année prochaine

Microsoft envisage une nouvelle mise à jour de son outil PowerToys afin d’introduire une gamme de nouvelles fonctionnalités et d’étendre davantage les options de personnalisation sur Windows 10.

Selon la feuille de route, Microsoft envisage actuellement un nouvel outil d’enregistrement d’écran, le mode Toujours sur le dessus, une fonction de rendu de police personnalisée, un tout nouveau sélecteur de couleurs et plus encore pour l’outil Windows 10 PowerToys.

Windows 10 dispose d’un outil d’enregistrement d’écran et il est intégré à la barre de jeu. Bien que l’enregistreur basé sur la barre de jeu fonctionne très bien, ce n’est pas un remplacement parfait pour un outil d’enregistrement d’écran.

Microsoft semble travailler sur un outil incroyablement utile appelé Screen / GIF Recorder et fait actuellement partie du projet PowerToys. Cette nouvelle fonctionnalité vous permettra d’enregistrer votre écran et vous pourrez l’enregistrer sous forme de fichier GIF ou vidéo animé.

Le nouvel outil d’enregistrement d’écran sera proposé en dehors de la barre de jeu et utilisera les API de capture d’écran intégrées de Windows 10. Microsoft envisage actuellement d’activer la prise en charge des superpositions de texte sur les vidéos, les frappes au clavier et l’enregistrement du curseur, etc.

Toujours au top

Microsoft semble également envisager une nouvelle fonctionnalité appelée mode «Always on Top» qui vous permettra de garder la fenêtre de votre application préférée flottant sur n’importe quelle autre fenêtre.

Actuellement, Microsoft ou Windows n’offrent pas de moyen intégré d’activer le mode Toujours au premier plan pour aucune application.

À l’avenir, les utilisateurs pourront utiliser PowerToys pour activer le mode Always on Top pour leurs applications, ce qui permettra à l’application de survoler d’autres fenêtres d’application, sans disparaître.

Paramètres de rendu des polices

PowerToys obtiendra une autre fonctionnalité intéressante appelée «Paramètres de rendu des polices».

Microsoft prévoit d’offrir un plus grand nombre de paramètres pour personnaliser le système de rendu des polices avec des fonctionnalités telles que le mode de lissage, ce qui pourrait être utile si vous avez un ordinateur ou un ordinateur portable haute résolution.

Sélecteur de couleurs 2

PowerToys est déjà livré avec un sélecteur de couleurs (un outil gratuit pour identifier la valeur de n’importe quelle couleur sur votre écran) et il s’améliore enfin l’année prochaine.

Color Picker 2 s’alignera sur l’interface de Windows 10X, Fluent Design, et vous permettra également d’identifier facilement les couleurs sur votre sreeen.

Application de terminaison rapide

Un autre utilitaire pourrait être «Quick Terminate». Cette fonctionnalité vous permettra de mettre fin à l’application et à ses processus d’arrière-plan en un seul clic. Actuellement, vous devez parcourir la longue liste de processus actifs dans le Gestionnaire des tâches pour trouver et détruire un processus d’application particulier.

Quick Terminate vous permettra de mettre fin à l’application et à ses processus avec un raccourci clavier.

Recherche de curseur

Microsoft semble également travailler sur un nouveau Finder de curseur qui sera activé lorsque vous appuyez sur un raccourci clavier.

Coller en texte brut

Lorsque vous copiez le contenu d’un site Web et le collez dans votre courrier électronique ou dans des applications Windows telles que Word, vous constaterez souvent qu’il conserve sa mise en forme spéciale d’origine.

Certaines applications permettent aux utilisateurs de coller sous forme de texte brut à l’aide du clavier « Ctrl + Maj + V », et il semble que PowerToys apportera cette fonctionnalité à toutes les applications sous Windows 10.

Il n’y a pas de date de sortie définitive pour la prochaine mise à jour de PowerToys, mais ces fonctionnalités devraient débarquer l’année prochaine.

