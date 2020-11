Windows 10 pourrait avoir un nouveau système de rendu des polices et un nouveau sélecteur de couleurs

Après les récentes mises à jour de Windows 10, la gestion des polices dans Windows est un processus simple car vous pouvez désormais utiliser les nouvelles options de gestion des polices dans l’application Paramètres, mais il y a toujours place pour des améliorations.

Microsoft semble travailler sur un gestionnaire de polices plus riche en fonctionnalités et cela pourrait venir l’année prochaine via PowerToys. Pour ceux qui ne le savent pas, PowerToys est une application open-source créée par un petit groupe de développeurs talentueux chez Microsoft et elle donne aux utilisateurs l’accès aux utilitaires en une seule fois.

Avec PowerToys, vous pouvez obtenir des codes hexadécimaux à six chiffres pour les couleurs à l’aide de la combinaison de touches de raccourci clavier Touche Windows + Maj + C. De même, vous pouvez l’utiliser pour créer des dispositions de fenêtres pour la configuration de plusieurs moniteurs et remapper les touches du clavier ou modifier les raccourcis par défaut.

La prochaine fonctionnalité pourrait être un nouveau système de rendu des polices et il pourrait arriver l’année prochaine, selon une nouvelle mise à jour publiée dans la feuille de route de PowerToys. Microsoft affirme que Windows prend déjà en charge une grande quantité de matériel, mais cette nouvelle fonctionnalité pourrait être utile pour ceux qui souhaitent que leurs polices soient rendues différemment.

Avec le prochain système de rendu des polices de Windows 10, Microsoft aidera les utilisateurs à personnaliser l’apparence de la police et ceux avec des écrans de résolution plus élevée l’apprécieront.

Si cette fonctionnalité est libérée, les utilisateurs pourront modifier le rendu du texte par défaut et forcer le lissage symétrique. Par exemple, les lettres seront lissées et auront un aspect élégant dans les grandes tailles, mais le résultat final dépendra en fin de compte de la manière dont Microsoft concevra les nouvelles options de rendu de texte.

Le sélecteur de couleurs s’améliore

De plus, Microsoft travaille sur Color Picker v2 qui utilisera Fluent Design, y compris des ombres portées pour un meilleur contraste. Il respectera également le thème de l’utilisateur et les préférences d’accent, grâce à la nouvelle API sensible au thème.

Le nouveau sélecteur de couleurs permettra désormais aux utilisateurs de choisir une nuance de couleur différente en un seul clic sur les rectangles plus petits, comme indiqué dans la capture d’écran ci-dessus.

Le nouveau système de rendu des polices, le sélecteur de couleurs et le chercheur de curseur de type macOS seront publiés l’année prochaine avec une grande mise à jour de PowerToys.

Le post Windows 10 pourrait obtenir un nouveau système de rendu de police et le sélecteur de couleur est apparu en premier sur Windows Latest

Partager : Tweet