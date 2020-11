Windows 10 obtient des couches de compatibilité OpenCL et OpenGL pour les applications

Plus tôt cette année, Microsoft a annoncé qu’il travaillait sur l’activation de la prise en charge des couches de mappage OpenCL et OpenGL dans Direct3D 12 (D3D12) pour Windows 10.

Pour activer les couches de mappage et résoudre les problèmes de compatibilité lorsque les pilotes matériels OpenCL et OpenGL ne sont pas présents sur votre appareil, Microsoft a maintenant publié le package de compatibilité dans le Microsoft Store.

Le package de compatibilité est intitulé «OpenCL and OpenGL Compatibility Pack» et il est actuellement disponible en téléchargement sur le Microsoft Store (anciennement connu sous le nom de Windows Store).

Le pack de compatibilité est destiné aux systèmes exécutant la mise à jour Windows 10 mai 2020, la mise à jour Windows 10 octobre 2020 ou une version plus récente.

Dans la liste des produits, Microsoft a noté que ce pack de compatibilité vous permet d’exécuter des applications OpenCL et OpenGL sur votre appareil lorsque les pilotes matériels appropriés sont manquants ou non activés par défaut.

Microsoft a expliqué que Windows 10 lancera automatiquement les applications prises en charge avec la fonction d’accélération matérielle activée pour améliorer les performances.

Cette fonctionnalité ne fonctionne que lorsque votre appareil et votre application prennent en charge DirectX 12.

Il convient également de noter que seules certaines applications utiliseront ce pack de compatibilité, mais Microsoft dit qu’il travaille sur un ensemble qui permettra à davantage d’applications d’utiliser les couches de compatibilité. Windows Insiders peut obtenir une version préliminaire de cet ensemble et l’utiliser pour exécuter plus d’applications.

Microsoft espère que la couche de compatibilité facilitera les choses tant pour les développeurs que pour les utilisateurs. Actuellement, toutes les machines Windows ne prennent pas en charge nativement OpenCL et OpenGL, et les couches de mappage amélioreront la compatibilité.

Le package de compatibilité OpenCL et OpenGL pour Windows 10 aidera également la productivité et les applications créatives, il ne s’agit donc pas uniquement de jeux.

Microsoft encourage les développeurs à porter leurs applications et leurs jeux vers DirectX 12. Pour l’instant, Microsoft espère que la communauté des développeurs et les utilisateurs bénéficieront des couches de compatibilité Windows 10 offertes via le Microsoft Store.

Si vous êtes intéressé, vous pouvez vous rendre sur le Microsoft Store et télécharger l’application.