WINDOWS 10 : Le stockage en roue libre (MAJ) optimisé

Windows 10, avec sa mise à jour vers 2004 entraînera un dysfonctionnement de la fonction d’optimisation du stockage. S’il s’agit d’une maintenance automatique, cette fonction sera activée à chaque redémarrage, généralement une fois par semaine ou une fois par mois.

On a remarqué quelques problèmes avec la défragmentation de Windows 10. Les utilisateurs de PC ont connu très bien que cette fonction permet d’optimiser la marche du système en collectant les blocs de disques durs installés afin d’améliorer la lecture des fichiers et des applications. Pour la version 2004 de l’OS, cette fonction n’est pas du tout satisfaisante. Conformément aux nombreux systèmes via Windows Update, cette mise à jour provoque un désordre dans l’optimiseur surtout si on active le mode de maintenance automatique.