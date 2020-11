Windows 10 harcèle maintenant les utilisateurs avec des publicités Microsoft Edge plein écran

Dans les versions de production, Microsoft teste A / B une nouvelle « fonctionnalité » conçue pour harceler les utilisateurs avec des recommandations Microsoft Edge en plein écran sans fenêtre dans l’écran OOBE.

Le bourdonnement apparaîtra lorsque les utilisateurs configurent leur PC, se connectent à leur système après avoir appliqué les mises à jour ou lorsqu’ils cliquent sur une nouvelle bannière publicitaire dans les paramètres.

Avec la mise à jour de Windows 10 octobre 2020, Microsoft a finalement abandonné l’ancien navigateur Edge lancé aux côtés de Windows 10 en 2015. Microsoft Edge a été mis à jour avec le même code qui alimente Google Chrome et Microsoft pousse à nouveau des bannières de recommandation pour son Edge basé sur Chromium dans le système d’exploitation.

Microsoft tente de convaincre les utilisateurs de navigateurs concurrents qui visitent les paramètres Windows des avantages d’essayer Chromium Edge. Dans l’application Paramètres, une nouvelle bannière semble être déployée pour les non-initiés.

Comme vous pouvez le voir dans la capture d’écran ci-dessus, l’annonce apparaît en haut de la fenêtre de l’application Paramètres, juste au-dessus des options de paramètres. La bannière indique que vous pouvez «tirer encore plus de Windows» et lance de manière surprenante l’écran OOBE (out of the box experience).

L’annonce / recommandation que nous avons vue indiquait: «Avec quelques sélections rapides, vous serez sur la bonne voie pour profiter pleinement de l’expérience Microsoft». Le bouton «Allons-y» ouvre l’écran OOBE plein écran sans fenêtre.

Dans l’écran OOBE, il y a une nouvelle page intitulée «Utiliser les paramètres de navigateur recommandés» qui conseille aux utilisateurs de restaurer Microsoft Edge et d’épingler le navigateur sur le bureau et la barre des tâches.

Cliquez sur «Utiliser les paramètres de navigateur recommandés par Microsoft» pour définir Edge comme navigateur par défaut et l’épingler sur la barre des tâches / le bureau.

Cette annonce est apparue uniquement lorsque nos appareils ont été configurés pour utiliser Google Chrome et Firefox comme navigateur Web par défaut.

L’utilisateur peut facilement fermer l’annonce en cliquant sur la deuxième option «Ne pas mettre à jour les paramètres de votre navigateur». Si vous essayez d’ignorer la configuration, la fenêtre contextuelle réapparaîtra à l’avenir.

Malheureusement, vous ne pouvez pas désactiver définitivement ces recommandations dans Windows 10.

Il convient de noter que le rival de Microsoft, Google, pousse également de manière agressive Chrome aux utilisateurs accédant à la recherche Google, à Gmail, à Google Drive, au Chrome Store et à d’autres services via Microsoft Edge.

Le message Windows 10 harcèle maintenant les utilisateurs avec des publicités Microsoft Edge plein écran apparues en premier sur Windows Latest

