Windows 10 Build 19042.630 est maintenant disponible, téléchargez les programmes d’installation hors ligne

Dans le cadre du déploiement de Patch Tuesday, Windows 10 reçoit un nouveau lot de mises à jour cumulatives. Comme toujours, Microsoft propose également les liens de téléchargement direct pour les installateurs hors ligne Windows 10 KB4586781 via son catalogue de mise à jour pour ceux qui souhaitent mettre à niveau plusieurs PC.

Windows 10 KB4586781 fait partie du Patch Tuesday, qui est le nom donné aux mises à jour publiées le deuxième mardi de chaque mois avec des correctifs de sécurité. En outre, il s’agit d’une mise à jour obligatoire et elle s’installera automatiquement à moins que vous ne gèliez les paramètres de Windows Update.

La mise à jour de ce mois est destinée à la fois à la version 20H2 (19042) et à la version 2004 (19041) de Windows 10. Si vous utilisez la version 20H2, vous obtiendrez Windows 10 Build 19042.630. Ceux qui utilisent toujours la version 2004 obtiendront Windows 10 Build 19041.630.

Voici ce que vous verrez lorsque vous recherchez des mises à jour dans l’application Paramètres:

Mise à jour cumulative de novembre 2020 pour Windows 10 version 2004 pour les systèmes x64 (KB4586781)

Liens de téléchargement pour Windows 10 KB4586781

Windows 10 KB4586781 Liens de téléchargement direct: 64 bits et 32 ​​bits (x86).

Windows 10 KB4586781 (Build 19042.630) Journal des modifications complet

Windows 10 Build 19042.630 est livré avec une longue liste d’améliorations si vous avez ignoré la dernière mise à jour facultative et il est également livré avec une nouvelle fonctionnalité.

La nouvelle fonctionnalité est le bouton Meet Now de Skype dans la barre des tâches. Après la mise à jour, vous remarquerez une nouvelle icône de caméra vidéo dans la barre d’état système et en cliquant sur l’option lancera la fonction de réunion gratuite de Skype.

Avec cette nouvelle fonctionnalité de la barre des tâches, vous pourrez facilement vous connecter avec vos amis et votre famille à l’aide de Skype. Vous n’avez pas besoin de vous inscrire à un compte Microsoft ni de télécharger quoi que ce soit pour accéder à la nouvelle expérience de réunion.

Selon le journal des modifications, Microsoft a résolu un problème où certains appareils n’affichaient rien à l’écran pendant cinq minutes maximum lorsque vous lancez la session de bureau à distance de Windows 10.

Windows 10 KB4586781 a également résolu un problème qui provoquait des problèmes de performances où certains ordinateurs cessaient de répondre aux entrées des utilisateurs. Un autre bogue a été corrigé qui cause des problèmes lorsque vous utilisez Internet Explorer avec les préférences de stratégie de groupe ou lorsque vous parcourez des URL non approuvées à partir d’IE 11.

Microsoft a également reconnu et corrigé un problème qui empêche les applications de répondre sans aucune erreur.

Cette mise à jour cumulative obligatoire résout également les problèmes avec les applications Gestionnaire de tâches, PowerShell, Microsoft Outlook, Services Bureau à distance (RDS) et Dynamic Data Exchange.

Pour les entreprises, Microsoft affirme avoir atténué un problème qui dégrade les performances de Windows et empêche le démarrage de certains services.

Problèmes connus

Microsoft a noté que la société était consciente des problèmes liés à l’éditeur de méthode d’entrée (IME).

Plus tôt dans la journée, Microsoft a confirmé qu’un bogue dans Windows 10 version 2004 ou plus récente provoquait des problèmes avec les mots de passe enregistrés. Au moment d’écrire cette histoire, le problème n’est toujours pas résolu, mais on ne sait pas si la mise à jour cumulative de ce mois est également affectée.

