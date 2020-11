Windows 10 bénéficiera toujours de deux mises à jour de fonctionnalités l’année prochaine, mais d’une nouvelle manière

Microsoft prévoit toujours de publier deux mises à jour de fonctionnalités l’année prochaine pour Windows 10, mais la société ne répétera pas la cadence majeure-mineure de cette année pour les mises à niveau.

Cette fois, l’importance des deux prochaines mises à niveau de Windows 10 sera inversée. Le résultat final sera une actualisation mineure de type service pack au printemps (avril-mai), suivie d’une mise à niveau riche en fonctionnalités à l’automne (octobre-novembre).

On ne sait pas si Microsoft utilisera la nouvelle «technologie de maintenance» pour fournir le premier mineur, mais il est très probable que Windows 10 n’obtiendra rien de «passionnant» avant la seconde moitié de 2021.

Si c’est exact, cela signifierait que Microsoft communiquera bientôt sur les modifications à venir de la cadence de publication de Windows 10. Il est peu probable que cela se produise cette année car les membres du personnel de Microsoft seront en vacances pour la saison des fêtes et il a même suspendu les correctifs facultatifs jusqu’en janvier 2021.

Il est également possible que Microsoft ajoute de nouvelles fonctionnalités mineures à Windows 10 via les mises à jour cumulatives mensuelles jusqu’à la fin de 2021. Actuellement, les mises à jour cumulatives mensuelles concernent toutes les corrections de bogues et les améliorations, mais Microsoft a récemment ajouté la fonctionnalité «Meet Now» à Windows 10 via novembre mise à jour cumulative.

Cette tendance pourrait se poursuivre et quelques nouvelles fonctionnalités arriveront dans Windows 10 via des correctifs optionnels mensuels jusqu’à l’automne, date à laquelle la société devrait publier la version de la fonctionnalité Windows 10 Sun Valley (21H2).

Alors que la mise à jour de Windows 10 21H1 se concentrera sur les travaux préparatoires et les corrections de bogues, la mise à jour de l’automne de l’année prochaine révisera des éléments tels que le menu Démarrer et le centre d’action. Microsoft améliorera également l’ancien explorateur de fichiers, mais nous ne savons toujours pas si l’explorateur de fichiers moderne fera ses débuts en dehors du système d’exploitation Windows 10X.

L’interface utilisateur de Windows 10 est en retard depuis un certain temps et nous verrons les améliorations lorsque la mise à jour des fonctionnalités tombera en 2021.

