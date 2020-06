WInc Daily: NXT Talent Unrest lors des enregistrements télévisés, les conseils de CM Punk aux Blancs (Feat. Flip Gordon)

Alun «La Bachelorette» Marquel Martin appelle le silence des producteurs au milieu des demandes croissantes pour que la franchise aborde ses problèmes de diversité.

Dans une longue publication sur Instagram lundi, Martin a fait référence à une lettre ouverte qu’il a écrite en août 2014 après Chris Soules a été nommé la star de la 19e saison de « The Bachelor ». Martin et Soules ont participé à Andi DorfmanLa saison de «The Bachelorette», et le premier aurait été en lice pour «The Bachelor», ce qui aurait fait de lui le premier Bachelor noir. La série n’a pas encore de plomb noir, tandis que la saison 13 de Bachelorette Rachel Lindsay est la seule piste noire dans les deux spectacles.

«Il faut agir et il faut se tenir pour responsable. Et c’est ce que j’essaie de faire (pacifiquement et respectueusement) avec ce post parce que je serais négligent si je ne faisais pas ma part en appelant le silence de THE BACHELOR / BACHELORETTE FRANCHISE @bachelorabc @bacheloretteabc (Elan [[grand vent], Bennett [[Graebner], Je vous aime tous, vous savez ce que c’est de cette façon) », a écrit Martin.

VOIR Rachel Lindsay «ne peut pas continuer» à faire partie de la franchise «Bachelor» à moins qu’elle ne s’attaque à son problème de course

« Cela m’attriste de voir que vous semblez silencieux sur l’état actuel de notre nation et le tollé de l’égalité de mon peuple (les Afro-Américains)! » il a continué. «Je suis un fier homme noir et en tant qu’homme noir qui était autrefois un membre de la distribution de votre émission, je m’offusque de votre silence en tant que franchise. Peut-être que certains d’entre vous ne sont pas personnellement racistes et soutiennent le mouvement #blacklivesmatter, mais en tant que franchise, je ne l’ai pas encore vu. «

Faisant référence à sa lettre de 2014, l’alun «Bachelor in Paradise» a déclaré que «la race a joué un grand rôle à l’époque, et c’est toujours le cas aujourd’hui».

« Comme je l’ai dit il y a six ans, » votre base de fans est majoritairement blanche « , » c’est une question d’audience / d’argent « , » vous devriez d’abord avoir une Bachelorette noire « , votre public n’est pas prêt pour un rôle masculin noir comme moi encore « etc », écrit-il. « Je me souviens en fait que l’un de vous m’appelait après avoir écrit cette lettre disant: » Pourquoi ne parlez-vous pas de Ferguson « en supposant que je m’en fichais. En y repensant, tout cela n’était pas bien et cela doit cesser. »

Voir ce post sur Instagram 🚨Relevant @bacheloretteabc Throwback (s’il vous plaît lire – lien dans la biographie) all Salut à tous – Avec les événements récents en cours, j’ai été extrêmement troublé comme beaucoup dans le monde. J’ai beaucoup à dire, mais j’ai aussi beaucoup à apprendre et c’est pourquoi j’essaie généralement de faire des mouvements silencieux mais réalisables (s / o @movespodcast). Quoi qu’il en soit, comme j’observais des gens, des agences, des sports, des influenceurs et MOI-MÊME, je voulais partager cela très rapidement parce que je pensais que c’était nécessaire. Il faut agir et il faut se tenir pour responsable. Et c’est ce que j’essaie de faire (pacifiquement et respectueusement) avec ce post parce que je serais négligent si je ne faisais pas ma part en appelant le silence de THE BACHELOR / BACHELORETTE FRANCHISE @bachelorabc @bacheloretteabc (Elan, Bennett, Je vous aime tous, vous savez ce que c’est de cette façon✊🏾❤️). Et ne vous y trompez pas, je ne fais pas cela pour la gloire ou l’influence (j’ai une fille), mais je le fais parce que je crois que c’est la bonne chose à faire. Ne vous méprenez pas, j’adore avoir eu l’occasion de participer à l’émission. Je n’ai que de l’amour pour tous les producteurs, coureurs et acteurs que je connais (enfin la plupart d’entre vous haha) mais cela m’attriste de voir que vous semblez silencieux sur l’état actuel de notre nation et le tollé de l’égalité de mon peuple (Afro-Américains)! Je suis un fier homme noir et en tant qu’homme noir qui était autrefois un membre de la distribution de votre émission, je m’offusque de votre silence en tant que franchise. Peut-être que certains d’entre vous ne sont pas personnellement racistes et soutiennent le mouvement #blacklivesmatter, mais en tant que franchise, je ne l’ai pas encore vu. Et comme je l’ai dit DANS LA LETTRE QUE J’ÉCRIT (EN 2014!), La course a joué un grand rôle à l’époque, et c’est toujours le cas aujourd’hui. Comme Ive l’a dit il y a 6 ans; « Votre base de fans est majoritairement blanche », « c’est une question de notation / argent », « vous devriez d’abord avoir une bachelorette noire », « votre public n’est pas encore prêt pour un rôle masculin noir comme moi » etc. Je me souviens en fait de l’un des vous m’appelez après avoir écrit cette lettre en disant «pourquoi n’écrivez-vous pas sur Ferguson» en supposant que je m’en fichais. En y repensant, toute cette merde était fausse et elle doit cesser. Ne vous cachez pas derrière l’argent, exprimez-vous et soutenez-nous comme nous importons, car nous le faisons !!! Nous regardons votre émission, nous nous séparons Un post partagé par Marquel Martin (@marquel_martin) sur 7 juin 2020 à 22h00 PDT

Martin a exhorté la franchise à ne pas «se cacher derrière l’argent» et à «parler et nous soutenir comme nous importons, parce que nous le faisons !!!!» Sa déclaration s’est poursuivie dans ses commentaires, où il a dit qu’il « n’avait pas encore vu de réel changement et acceptation », et que le casting de Lindsay, qu’il « aimait », ne suffit pas.

« Ne vous contentez pas de cocher certaines cases et pensez que nous ne vous voyons pas! » il a déclaré. « Je n’ai rien eu mais je vous aime tous, même si je me suis parfois senti lésé. Des commentaires racistes qui ont été prononcés à mon sujet et pendant l’émission, jusqu’à mon départ, j’ai fait tout ce que je pouvais pour être un être humain décent pour vous tous. J’ose dire à quiconque dans l’émission de dire le contraire! Je pourrais en dire beaucoup plus, mais j’ai terminé pour le moment, et si vous avez des problèmes avec moi et que mes mots me le fassent savoir. Nous pouvons en parler. »

Le message de Martin est venu le même jour qu’une pétition de fans a lancé un appel à la franchise « Bachelor » pour lancer un Bachelor noir et mettre en œuvre des mesures anti-racisme à l’avenir, y compris couler et embaucher plus de BIPOC devant et derrière la caméra.

La pétition a été signée et partagée par de nombreux anciens. ABC et Warner Bros., qui produit la franchise, n’ont pas encore commenté.

S’INSCRIRE pour la newsletter gratuite de Gold Derby avec les dernières prédictions