Willow Sequel Series Eyes Actrices pour trois rôles principaux – / Film

saule, la série Disney + se déroulant des années après les événements du film fantastique de 1988, négocie actuellement avec trois actrices pour jouer trois rôles principaux dans la prochaine série. Ellie Bamber (Animaux nocturnes), Cailee Spaeny (Pacific Rim: soulèvement), et Erin Kellyman (Solo: une histoire de Star Wars) sont tous en pourparlers pour jouer les rôles principaux féminins, et vous pouvez en savoir plus sur leurs personnages ci-dessous.

Aucun détail officiel sur la série n’a encore été révélé, mais selon Deadline, cette émission de suivi tourne autour d’un groupe en mission pour sauver un prince kidnappé.

Bamber, qui est également apparu dans Casse-Noisette et les quatre royaumes, est en pourparlers pour jouer Dove, un héros campbellien classique décrit comme «une femme de ménage sans prétention qui prouve qu’elle est« l’élue »alors qu’elle entreprend le voyage. Spaeny, qui a récemment joué un rôle de soutien dans la série de science-fiction Trippy FX d’Alex Garland Développeurs, est en train de jouer à Kit, une princesse dont le frère jumeau est le prince que le groupe tente de sauver. Selon les informations de casting, Kit est « destiné à être un leader et finalement la reine. » Enfin, Erin Kellyman, qui a joué le héros de la résistance Enfys Nest dans Solo: une histoire de Star Wars, est en pourparlers pour jouer un personnage nommé Jade, «un serviteur qui est le meilleur ami et la boussole morale de Kit. Elle est en passe de devenir la meilleure jeune guerrière du royaume.

Et dans un hommage pas si subtil au personnage Madmartigan de Val Kilmer du film, le groupe central de protagonistes de la série comprendra également un voleur et un menteur qui se joindra à cette nouvelle quête en échange de sa sortie de prison.

Warwick Davis reprend son rôle de Willow Ufgood, le fermier et aspirant sorcier qui a été emmené dans une aventure épique pour sauver un bébé prophétique dans Ron Howard ‘s film de 1988. Ce film a vu Davis essayer de protéger un bébé nommé Elora Danan, la future impératrice de Tir Asleen, des griffes de la méchante sorcière Reine Bavmorda. Je me demande si l’un des trois personnages mentionnés ci-dessus se révélera être une version plus ancienne d’Elora, ou si cette future impératrice domine consciencieusement le royaume dès le début de ce spectacle.

Jon M. Chu (Asiatiques riches fous, Dans les hauteurs) dirige le pilote, et Ron Howard revient en tant que producteur aux côtés de Bob Dolman, qui a écrit le scénario du film ’88. Jonathan Kasdan (Solo: une histoire de Star Wars) a écrit le pilote et servira de co-showrunner aux côtés de Wendy Mericle (La Flèche).

