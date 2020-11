Willow: à quoi s’attendre de la série Disney +

Avec une narration plus longue à la disposition de l’équipe créative, ce serait bien d’en apprendre un peu plus sur les Ufgoods et leur village. La magie est réelle ici et fait clairement partie de l’économie, du monde et de l’existence de la communauté Nelwyn ainsi que de celle des Daikinis qui gouvernent la terre. Ce serait super cool de profiter du format pour vraiment s’appuyer sur le fonctionnement interne du monde et les traditions de saule.

Dans le film, Willow agit comme un lien entre ces deux mondes que nous pourrions voir explorés ici. En parlant de cela, le fait qu’il ait sauvé un jeune bébé qui avait été prophétisé d’abattre une reine maléfique – et l’a fait – est probablement un gros fil qui sera repris ici.

Ce qui nous amène à…

Une nouvelle génération de héros

Aux côtés des enfants de Willow, Ranon et Mims, il y a l’histoire évidente d’Elora Dannon, le jeune bébé qui a lancé Willow dans sa quête il y a des années. Disney a enfin commencé à combiner leur succès avec des histoires dirigées par des femmes – les films de princesse qui les ont maintenues à flot pendant des années – avec la narration de genre. Il leur aurait peut-être fallu 11 ans pour faire un film dirigé par des femmes dans le MCU, mais il existe maintenant, et après des critiques de Le mandalorien et son manque de femmes avec des rôles parlants, il semble qu’ils seraient intelligents de profiter du fait qu’ils ont une franchise ici qui mettait en vedette deux femmes radicales fortes déjà en place et un nouveau jeune héros qui pourrait potentiellement être un grand allié à Willow. En gros, attendez-vous à ce qu’Elora Dannon joue un grand rôle dans toutes les aventures de Chu, Kasdan et autres. réserver.

Cela dit, ce serait incroyable de voir Disney ramener Mims et Ranon. Nous avons rarement des histoires avec des héros qui ne sont pas un type de personne très spécifique. Avoir deux petites personnes à la tête d’une grande série Disney + serait énorme, et les enfants ont déjà un lien avec Elora car ce sont eux qui l’ont trouvée dans la rivière à Nelwyn. Il semble logique qu’elle ait été élevée aux côtés des enfants de Willow, d’autant plus qu’il avait un lien étroit avec les personnes qui l’ont élevée aussi.

Sorsha et Madmartigan

