Willian de Chelsea prudent de reprendre même sans fans

SAO PAULO – L’ailier de Chelsea Willian savoure la reprise de la Premier League anglaise, avec quelques réserves lors de la pandémie de coronavirus.

« Si nous recommençons à jouer sans fans mais qu’il y a des contacts sur le terrain … nous pourrons peut-être propager le virus entre nous », a déclaré Willian dans une interview vidéo. «Ce n’est pas une mauvaise idée, mais ils doivent savoir très attentivement ce qui va se passer. Peut-être qu’un joueur peut avoir le virus et que nous jouons les uns contre les autres, vous savez?

«Je joue contre quelqu’un et je contracte le virus, puis je rentre chez moi après le match pour rester avec ma famille et transmettre le virus à ma femme ou mes filles. Nous devons donc faire attention à cela. »

C’est le coéquipier Callum Hudson-Odoi qui a été testé positif pour le coronavirus le 11 mars qui a contribué à la décision de la Premier League de suspendre une saison suspendue indéfiniment. Le dernier match de Chelsea avait eu lieu trois jours plus tôt contre Everton.

« Nous nous sommes serrés la main et nous nous sommes étreints », a déclaré Willian. «Donc après cela, quand il a été testé positif pour le coronavirus, je pense que tout le monde était inquiet. Mais aucun de nous n’a ressenti de symptômes. »

Pourtant, Willian, ainsi que le reste de l’équipe, a dû s’isoler dans son appartement à Londres avant de finalement s’envoler pour rejoindre sa femme et ses enfants qui étaient revenus au Brésil.

Willian reste à Sao Paulo en attendant de découvrir quand la formation pourra reprendre en Angleterre. Prolonger la saison bien au-delà de son point final prévu à la mi-mai a des complications supplémentaires car son contrat avec Chelsea expire, comme tant d’autres dans les ligues de football, le 30 juin.

« Je veux tout donner pour Chelsea jusqu’à la fin comme je l’ai toujours fait, jusqu’à la fin de mon contrat, jusqu’à la fin de la ligue », a déclaré Willian. «Je dois discuter avec le club pour voir ce que nous allons faire. Mais pour moi, de mon côté, je n’ai aucun problème à jouer jusqu’à la fin de la saison. »

Alors que la ligue a été suspendue pendant la pandémie, les joueurs ont subi des pressions pour accepter des réductions de salaire – en particulier pour protéger les emplois du personnel non joueur dans les clubs.

Les clubs de Premier League ont convenu collectivement que les équipes devraient voir leurs salaires baisser de 30% car les sources de revenus se sont taries, mais le syndicat des joueurs n’a pas pu parvenir à un accord.

« Tout le monde doit aider, mais pour moi personnellement, cela ne devrait pas être une obligation », a déclaré Willian. «Comme si vous deviez faire cela parce que vous le deviez. … Vous devez le faire si vous le sentez. De votre coeur. Ce n’est pas une obligation pour les joueurs de faire ceci ou cela. »

Certains joueurs de la ligue ont collectivement encouragé la collecte de fonds pour des œuvres caritatives liées au British National Health Service.

« J’aide beaucoup de gens ici au Brésil », a déclaré Willian. «J’ai vu que beaucoup de gens essaient d’aider, en particulier des gens célèbres du monde entier essayant d’aider beaucoup de gens dans le monde à donner de l’argent et beaucoup de choses.»

Le verrouillage de la Grande-Bretagne à l’échelle nationale a été prolongé pour au moins trois semaines encore jeudi, les responsables estimant que l’épidémie atteint son apogée. Jeudi, 13 729 personnes étaient décédées dans les hôpitaux britanniques après avoir été testées positives pour le coronavirus, soit une augmentation de 861 par rapport à la veille.

Bien qu’il augmente rapidement, le nombre de cas confirmés de coronavirus au Brésil est encore relativement faible par rapport à la population massive du pays de 211 millions d’habitants, soit plus de trois fois la taille de la Grande-Bretagne. Il y a eu près de 2 000 morts et le pic n’est pas attendu avant mai.

« Je m’inquiète pour le Brésil car c’est un pays étendu. C’est aussi un pays peuplé », a déclaré Willian. « J’espère que les gens respecteront les règles de quarantaine parce que nous ne voulons pas voir ici ce qui se passe en Europe. »

La position méprisante du président brésilien Jair Bolsonaro sur la pandémie – qualifiant le virus de «petite grippe» et disant que la fermeture de l’économie causerait plus de dégâts que de confiner uniquement des Brésiliens à haut risque – a mis en colère de nombreux experts de la santé. Bolsonaro a licencié jeudi le ministre de la Santé, Luiz Henrique Mandetta, qui a promu de vastes mesures d’isolement adoptées par les gouverneurs des États,

« Le gouvernement et ses professionnels de la santé prennent les précautions nécessaires », a déclaré Willian, sans discuter de politique. «C’était l’erreur en Europe qui a coûté de nombreuses vies. Lorsqu’ils ont compris la gravité de la situation, de nombreuses personnes avaient le virus, alors il était trop tard.

«Je crois que le Brésil contrôle la situation et essaie de prendre les bonnes mesures pour éviter la propagation du virus. J’espère que cela fonctionnera bien. «

Pour la plupart des gens, le coronavirus provoque des symptômes légers ou modérés, tels que de la fièvre et de la toux qui disparaissent en deux à trois semaines. Pour certains, en particulier les personnes âgées et les personnes ayant des problèmes de santé, cela peut provoquer des maladies plus graves, notamment la pneumonie et la mort.