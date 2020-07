William Shatner de la renommée de Star Trek fait allusion à un voyage privé dans l’espace

L’acteur qui a joué l’astronaute Captain Kirk sur « Star Trek » a laissé entendre lors d’un panel en ligne de San Diego Comic-Con qu’il pourrait être intéressé à aller dans l’espace après tout, bien qu’il veuille s’assurer que c’est sûr.

William Shatner, animant un panel sur l’avenir de la NASA dans l’espace, a semblé prendre du recul par rapport aux déclarations précédentes de 2013 à propos de Virgin Galactic, la société privée de tourisme spatial de Richard Branson, affirmant ensuite qu’il avait tellement peur des vols spatiaux humains qu’il ne s’aventurerait jamais sur une fusée lui-même. .

Cela dit, en mai de cette année, Shatner a tweeté à la NASA, ironique, lui demandant s’il pouvait rejoindre le vol spatial commercial SpaceX Crew Dragon Demo-2 vers la Station spatiale internationale (ISS). « Juste au cas où, le costume va bien! » il a tweeté avec une photo de lui-même ajoutée à une photo d’un costume SpaceX. Alors peut-être que l’acteur de 89 ans est en train de changer d’avis.

BTW @NASA – juste au cas où; le costume va bien! 😉😝 #LaunchAmerica #AstroBill 🚀🛰 pic.twitter.com/Wa9DuV08Vt20 mai 2020

« Il est possible que je monte pendant un bref instant et que je redescende », a déclaré Shatner lors du panel Comic-Con samedi 25 juillet, qui était axé sur le programme Artemis de la NASA qui vise à mettre les gens sur le lune en 2024, faisant référence à un vol suborbital commercial dans le futur.

Shatner a ajouté, cependant, que le « problème des joints toriques » le tenait toujours inquiet de chercher des ailes d’astronaute pour de vrai. Il faisait référence à l’explosion de la navette spatiale Challenger de 1986, qui a tué sept astronautes. Ses nombreuses causes comprenaient une défaillance d’un joint solide de propulseur de fusée, appelé «joint torique».

L’astronaute de la NASA Kjell Lindgren, qui faisait également partie du panel Comic-Con, a rassuré Shatner que la NASA prend la sécurité très au sérieux. «Tous ces incidents influencent grandement la façon dont nous faisons des affaires à la NASA», a-t-il déclaré. «Nous essayons toujours de nous améliorer… donc nous prenons ces accidents très au sérieux. Nous prenons les leçons que nous avons apprises très au sérieux et appliquons ces leçons à la façon dont nous faisons des affaires maintenant et comment nous prévoyons de faire des affaires à l’avenir.»

La NASA a mis en œuvre de nombreux correctifs après Challenger, ainsi qu’un autre accident mortel qui a coûté la vie à sept astronautes à bord de la navette spatiale Columbia en 2003. L’agence a déclaré qu’elle était très concentrée sur la sécurité pour le programme Artemis, même si l’administration Trump a accéléré son calendrier d’atterrissage. le premier équipage de 2028 à 2024. Bill Gerstenmaier, qui a été chef des vols habités de la NASA pendant 14 ans, et son successeur Doug Loverro, qui n’a occupé le poste que pendant sept mois, ont démissionné ou ont été mutés l’année dernière.

La nouvelle administratrice associée de la Direction des missions d’exploration et d’exploitation humaine de la NASA, Kathy Leuders, a déclaré plus tôt ce mois-ci que 2024 n’était pas une date garantie pour l’atterrissage humain en raison de considérations de sécurité ainsi que d’éventuels retards supplémentaires induits par la pandémie du nouveau coronavirus. Par exemple, la fusée massive du système de lancement spatial de la NASA a terminé un test clé début juillet qui a été retardé de quelques mois en raison du COVID-19, la maladie causée par le nouveau coronavirus.

William Shatner anime un panel virtuel sur le programme Artemis de la NASA au San Diego Comic-Con, le 25 juillet 2020. Les panélistes comprenaient les astronautes de la NASA Nicole Mann et Kjell Lindgren ainsi que l’expert en technologie spatiale LaNetra Tate et l’ingénieur en combinaison spatiale Lindsay Aitchison. (Crédit d’image: Comic-Con International / YouTube)

Une grande partie du panel de Comic-Con sur Artemis a servi de défense informelle pour expliquer pourquoi il faut « si longtemps », selon les mots de Shatner, pour mettre les gens sur la lune maintenant par rapport aux années 1960. De nombreux facteurs sous-tendent probablement la situation, y compris le fait que la part de la NASA dans le budget fédéral est bien moindre dans les années 2020 qu’elle ne l’était dans les années 1960, lorsque la supériorité technologique dans l’espace par rapport à l’Union soviétique était considérée comme une priorité nationale.

Les participants de la NASA au panel, cependant, ont souligné la sécurité et le développement de systèmes avancés comme certaines des raisons pour lesquelles Artemis avance prudemment. Le programme Apollo a fait atterrir 12 personnes sur la lune entre 1969 et 1972 après avoir été sérieusement travaillé au début des années 1960; le 51e anniversaire du premier atterrissage humain sur la lune a eu lieu quelques jours avant le panel, le 20 juillet.

«Nos systèmes sont beaucoup plus sûrs et bien plus avancés sur le plan technologique que par le passé», a déclaré l’astronaute de la NASA Nicole Mann. Les astronautes passeront également beaucoup plus de temps sur la surface lunaire, a déclaré Mann. Au lieu de quelques jours en surface, la NASA prévoit finalement des excursions avancées pour ses équipages qui pourraient durer un mois ou plus – soit dans des habitats, soit dans des rovers avancés, ou les deux.

Les astronautes d’Artemis, contrairement à leurs homologues d’Apollo, seront soutenus par une station spatiale appelée Gateway en orbite lunaire, a ajouté Mann – une station spatiale qui prendra du temps à construire au-dessus des combinaisons spatiales, des habitats et d’autres systèmes que les astronautes utiliseront à la surface. (En mars, cependant, Loverro a annoncé que Gateway n’était plus sur le « chemin critique » des atterrissages humains afin de simplifier l’effort nécessaire pour mettre des bottes sur la lune.)

Un grand changement par rapport au programme Apollo sera la flexibilité et la modularité des combinaisons spatiales Artemis. Le technologue spatial de la NASA, Lindsay Aitchison, a déclaré aux participants au panel que l’un des principaux objectifs était de « faire entrer l’ensemble du corps des astronautes dans un ensemble beaucoup plus petit de pièces » – ce qui, vraisemblablement, éviterait des problèmes tels que le dimensionnement des combinaisons spatiales dans les anciens ISS Mobilité extravéhiculaire Combinaisons spatiales d’unité qui ont retardé la première sortie dans l’espace entièrement féminine qui s’est produite en 2019.

La combinaison spatiale Artemis aura également des roulements dans les articulations qui permettront aux astronautes de plier, tordre et ramasser des objets avec beaucoup plus de flexibilité que les astronautes d’Apollo, qui ont dû « sauter » à la surface pour surmonter la combinaison spatiale rigide à leur disposition. Shatner a demandé à quel point les astronautes seraient mobiles, faisant référence aux efforts de l’astronaute d’Apollo 14 Al Shepard pour jouer au golf sur la surface lunaire en 1971. « Ils joueront au golf, mais ils auront un bien meilleur coup cette fois », a assuré Aitchison. lui sur les astronautes Artemis.

Une technologie plus avancée arrive également dans les missions humaines. L’ingénieur en technologie spatiale de la NASA LaNetra Tate a souligné de nombreuses technologies qui devraient faire progresser les vols spatiaux humains alors qu’il se prépare à l’exploration de Mars, allant du rover Perseverance qui devrait être lancé sur la planète rouge cet été, à la technologie de propulsion électrique solaire qui sera beaucoup plus efficace que propulsion chimique pour amener les astronautes plus loin dans l’espace.

Tate a d’abord comparé la technologie avancée des moteurs aux chasseurs TIE de « Star Wars », ce qui a amené Shatner à se couvrir le visage en plaisantant de consternation. « Guerres des étoiles?! » il pleure. En riant, Tate a rappelé à Shatner l’épisode de 1968 « Star Trek » « Spock’s Brain », qui traitait de la propulsion ionique.

Tate a ajouté que toutes sortes d’émissions de science-fiction l’ont inspirée à poursuivre des études supérieures pour son doctorat, ce qui l’a finalement amenée à regarder le lancement de navettes spatiales depuis son arrière-cour en Floride jusqu’à travailler au siège de la NASA à Washington, DC.

La première astronaute afro-américaine, Mae Jemison, fait également partie des influences de l’enfance de Tate; Assez drôle, Jemison a été recruté dans une campagne promue par la star de « Star Trek » Nichelle Nichols, qui a joué un astronaute afro-américain sur l’USS Enterprise.

Tate a déclaré que c’était formidable de pouvoir, grâce à la science-fiction et à la science-réalité, « partager l’excitation et l’inspiration que nous inspirons à la NASA, et pouvoir l’étendre à mon fils – qui fait maintenant partie de cette grande » génération Artemis « . Nous essayons d’inspirer la prochaine génération de scientifiques et de chercheurs. «

Suivez Elizabeth Howell sur Twitter @howellspace. Suivez-nous sur Twitter @Spacedotcom et sur Facebook.