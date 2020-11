William Jackson Harper de Good Place en vedette – / Film

Aimer la vie, La série d’anthologies romantiques de HBO Max, a trouvé son nouvel acteur principal.

William Jackson Harper, qui a éclaté en jouant le professeur Chidi Anagonye névrosé et obsédé par l’éthique dans l’excellent Le bon endroit, prendra le relais en tant que nouvel axe central de Aimer la vie saison 2. Anna Kendrick a joué dans la première saison, et si vous n’en avez pas assez dans ces dix épisodes, ne vous inquiétez pas: son personnage devrait revenir à l’occasion au cours de la saison 2.

En plus de sa focalisation sur la philosophie et l’éthique, Le bon endroit tournait autour de l’idée que tout le monde avait une âme sœur – une construction qui était à l’origine destinée à visser l’esprit des personnages, mais qui a finalement fini par se réaliser pour Chidi de Harper et Eleanor de Kristen Bell; leur relation était le cœur battant de cette émission.

Maintenant Harper, dont les autres crédits incluent Milieu et le prochain Chemin de fer souterrain, explorera à nouveau ce territoire «âme sœur» en Aimer la vie saison 2. TVLine rapporte que la nouvelle saison couvrira « ce qui se passe lorsque vous avez vécu toute votre vie en sachant qui est votre âme sœur, pour découvrir des années dans un mariage que ce n’est pas du tout la bonne personne. » Le point de vente dit que la saison commence avec le personnage encore inconnu de Harper émergeant d’une relation à long terme avec la femme qu’il pensait être sa seule et unique, et il se retrouve « replongé dans la recherche de l’épanouissement romantique qu’il pensait avoir. déjà trouvé. »

Je n’ai encore regardé aucune de la première saison de Aimer la vie, mais vous pouvez consulter cette bande-annonce élégante ci-dessous pour vous donner une brève idée de l’ambiance:

C’est Anna Kendrick dans le rôle de Darby Carter, le protagoniste de la saison 1. Darby apparaîtrait «occasionnellement» dans la saison 2, avec quelques autres personnages de la saison 1 (mon argent est sur les colocataires de Darby, joué par Zoë Chao et Sasha Compère, revenant avec elle). Kendrick la retrouve Une simple faveur réalisateur Paul Feig sur ce projet; ils ont tous deux produit la première saison. Sam Boyd a créé la série et a servi de co-showrunner avec Bridget Bédard.

«Nous ne pourrions être plus excités de faire une autre saison de Aimer la vie avec les gens formidables de HBO Max et de Lionsgate Television, et d’avoir l’opportunité d’explorer un tout nouveau protagoniste », ont déclaré Boyd et Bedard dans un communiqué conjoint. « Ne serait-ce que pour continuer à traiter nos propres dommages romantiques. »

Aimer la vie La saison 1 est actuellement en streaming sur HBO Max.

