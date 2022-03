William Hurt, acteur de Black Widow, est décédé à l’âge de 71 ans

L’acteur oscarisé William Hurt est décédé à l’âge de 71 ans. Hurt était un acteur prolifique, ayant joué dans une longue série de films connus depuis le début des années 80, dont Au-delà du réel, La Fièvre au corps et Les Copains d’abord, avant de remporter un Oscar pour sa performance dans Le Baiser de la femme araignée en 1985. À partir de là, William Hurt apparaît dans des films notables comme Les Enfants du silence, Broadcast News, Voyageur malgré lui et Le Docteur, qui renforcent son profil d’acteur intense mais méditatif, avec un attrait pour tous.

William Hurt a travaillé régulièrement dans les années 90 et 2000, jouant le rôle de John Robinson dans Perdus dans l’Espace (1998) et jouant dans le film de science-fiction culte Dark City. L’acteur a joué le rôle de Duke Atreides dans la mini-série de la chaîne Sci-Fi adaptant Dune. Il est apparu dans A.I. Intelligence artificielle de Steven Spielberg en 2001, avant de jouer son premier rôle dans une bande dessinée, celui de Richie Cusack dans A History of Violence de David Cronenberg. Il a ensuite joué le rôle de Thaddeus « Thunderbolt » Ross dans L’Incroyable Hulk en 2008, un rôle qu’il a repris dans plusieurs films du MCU, notamment Captain America : Civil War, Avengers : Infinity War, Avengers : Endgame, et plus récemment dans Black Widow.

Malheureusement, William Hurt est décédé à l’âge de 71 ans le 13 mars 2022 après avoir été diagnostiqué avec un cancer de la prostate en phase terminale, qui a été révélé en 2018. William Hurt était à une semaine de son 72e anniversaire lorsqu’il est décédé, laissant derrière lui un long héritage de contributions à Hollywood. Le décès de l’acteur a été annoncé par son fils, Will, qui a publié une déclaration à ce sujet, disant :

C’est avec une grande tristesse que la famille Hurt pleure le décès de William Hurt, père adoré et acteur oscarisé, le 13 mars 2022, une semaine avant son 72e anniversaire. Il est mort paisiblement, parmi sa famille, de causes naturelles. La famille demande à ce que sa vie privée soit préservée pour le moment.

Dans les dernières années de sa vie, William Hurt est apparu dans un certain nombre de projets cinématographiques et télévisés, apparaissant dans pas mal de séries, notamment Damages, Humans, Beowulf : Return to the Shieldlands, Condor, et Goliath. Son dernier long métrage était The Moon and the Sun avec Pierce Brosnan et Kaya Scodelario. Malgré son état terminal, William Hurt a continué à jouer jusqu’à sa mort, avec de nombreux projets en cours, notamment des voix dans la série animée Pantheon et un certain nombre de projets de longs métrages.

La perte de William Hurt est tragique, mais il laisse derrière lui une œuvre considérable, qui perdurera au-delà de son décès. Les spectateurs plus âgés se souviendront de lui pour ses premières performances, tandis que les plus récents se rappelleront sans doute de son passage dans le MCU en tant que Thaddeus Ross. Quoi qu’il en soit, l’œuvre de Hurt perdurera pour les générations à venir, car ses films sont revisités et appréciés, en se souvenant de sa présence unique et de ce qu’elle a signifié pour Hollywood pendant son mandat.