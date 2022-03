William Hurt en 5 films : les meilleurs rôles de l’acteur américain à la filmographie impressionnante

Peu d’acteurs et d’actrices sont capables de s’attaquer à un film à part entière, ou d’endosser un personnage secondaire qui s’approprie le film avec une telle aisance. William Hurt était l’un d’entre eux. Depuis ses débuts stratosphériques, on a vu William Hurt plus ou moins à l’écran à différentes occasions, mais toujours avec d’excellents résultats.

La star de La Fièvre au corps ou Les Enfants du silence était également capable de diriger des superproductions comme Perdus dans l’espace, des titres cultes comme Jusqu’au bout du monde et, surtout, de donner une personnalité impressionnante à un intéressant catalogue de personnages secondaires si incroyables qu’on ne les croit pas. Jetons un coup d’œil à certains d’entre eux.

5. A History of Violence

8 petites minutes à l’écran. Huit minutes sanglantes ont suffi pour obtenir sa première nomination en tant qu’acteur secondaire et la quatrième et dernière de son incroyable carrière. L’adaptation du roman graphique de Josh Olson a également obtenu sa nomination, et si Richie Cusack, de William Hurt, est venu fermer la marche, il reste comme la chose la plus effrayante de la série.

4. Le Village

Près de deux décennies après le chef-d’œuvre de M Night Shyamalan, le vrai mystère du film est de savoir pourquoi diable il n’est pas sorti en HD. Détails sans rapport avec l’incroyable film lui-même, restons-en à la sagesse d’un cinéaste unique dans la fleur de l’âge qui a décidé que le moteur de cet impressionnant navire de mystères et de secrets devait être lui. Et je n’en dirai pas plus, de peur qu’une personne désemparée ne vienne pleurer.

3. Dark City

On peut dire que William Hurt avait du flair quand il s’agissait de choisir des rôles dans des titres à forte probabilité de fiasco. Le meilleur film d’Alex Proyas n’est pas seulement un excellent film de science-fiction : c’est aussi un titre voué à devenir un classique culte. Et William Hurt a apporté son expérience et sa présence à un casting où chacun a eu le temps de briller dans sa minute de gloire. Mais aucune avec une telle portée.

2. Robin des Bois

Bien qu’il semble que ce film n’ait jamais existé, Ridley Scott a eu le temps, il y a plus de dix ans, de présenter sa version du personnage mythique des bois de Nottingham. On ne se souviendra pas de ce film comme d’un grand film, mais comme il ne pouvait en être autrement, Ridley Scott s’est servi d’un casting varié et riche, rempli de personnes ayant plus ou moins de charisme, et puis il y avait lui.

1. Je t’aime à te tuer

Un autre ensemble d’acteurs incroyable pour le plus drôle des William Hurt. Dans cette comédie inégale de Lawrence Kasdan qui mérite désormais d’être revue, le vieil ami faisait quelque chose qu’il n’avait pas l’habitude de faire : s’amuser comme un incroyable comédien entouré d’amis.

La perte de William Hurt est irremplaçable, mais nous aurons toujours son incroyable travail. Peu, très peu d’acteurs de son talent nous ont accompagnés tout au long de notre vie. À plus ou moins grande dose, sa présence écrasante était toujours une valeur ajoutée qui rehaussait tout film.