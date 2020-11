Will Pucovski et Marcus Harris battent le record victorien de Sheffield Shield contre l’Australie du Sud

Les records ont chuté lors de la deuxième journée de l’affrontement de Victoria à Sheffield Shield contre l’Australie du Sud après l’invaincu de Will Pucovski et Marcus Harris de 418.

Après que Victoria a repris la deuxième journée sur 0-38, 162 points derrière le total de 200 premières manches de l’Australie du Sud, les deux ouvrants ont failli atteindre le double des siècles, avec Pucovski invaincu sur 199 et Harris terminant la journée sur 207 non sorti.

Pucovski et Harris ont enregistré le partenariat le plus élevé de Victoria pour tous les guichets de l’histoire de Sheffield Shield, éclipsant la barre des 390 points établie par Julien Wiener et Jeff Moss au Junction Oval contre l’Australie occidentale lors de la saison 1981-82.

Le partenariat de Pucovski et Harris a également battu le stand d’ouverture du record précédemment existant pour Victoria, le partenariat de 375 organisé par Bill Woodfull et Bill Ponsford contre la Nouvelle-Galles du Sud en 1926.

Will Pucovski reprendra le jour 3 à la recherche d’un double siècle après avoir été bloqué le 199 pas sur les souches (Getty)

Les deux ouvriers reprendront la troisième journée en deuxième position sur la plus haute liste de partenariats d’ouverture de tous les temps de Sheffield Shield, 13 points derrière Mike Veletta et le 431 de Geoff Marsh pour l’Australie occidentale contre l’Australie du Sud lors de la saison 1989-90.

L’invaincu 199 de Pucovski est son troisième score de 180 ou plus en 26 manches en carrière à Sheffield Shield, et le jeune pistolet est le deuxième plus rapide à atteindre la marque derrière Alan Kippax qui l’a fait en 24 manches en 1925.

L’incroyable stand du duo d’ouverture victorien donnera sans aucun doute un énorme mal de tête aux sélecteurs de test australiens alors qu’ils envisagent le meilleur match d’ouverture avec David Warner dans la série à venir contre l’Inde.

Les performances de Pucovski et Harris sont un contraste frappant avec la fortune du partenaire de test sortant de Warner, Joe Burns, qui a commencé sa saison Shield avec des scores dérisoires de 7 et 29.

Bien que Pucovski ne soit pas étranger à la configuration du test australien, ayant fait partie de l’équipe qui a affronté le Sri Lanka en 2019, il n’a pas encore reçu son Baggy Green.

Harris a déjà été testé en tant que partenaire de Warner, avec neuf tests à son actif, mais n’a pas figuré aux côtés de Tim Paine depuis la série 2019 Ashes.