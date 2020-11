Will Pucovski devrait s’ouvrir lors du premier test, déclare Ian Chappell

L’ancien capitaine australien Ian Chappell pense que l’Australie pourrait aligner jusqu’à trois débutants dans la prochaine série de tests contre l’Inde.

Chappell dit que Will Pucovski doit ouvrir le bâton lors du premier test à Adélaïde le mois prochain, tandis que le polyvalent Cameron Green et le lanceur de jambes Mitchell Swepson seront également en lice pour le test de Sydney début janvier.

Pucovski a été dans une forme brûlante pour Victoria, marquant un invaincu 255 la semaine dernière contre l’Australie du Sud, et un autre double siècle aujourd’hui contre l’Australie occidentale, finalement limogé pour 202.

Ce n’est que la neuvième instance dans l’histoire de Sheffield Shield, et la première en 22 ans, d’un joueur réalisant des doubles siècles en manches consécutives.

Joe Burns est le premier joueur sortant aux côtés de David Warner, mais les scores de Burns de 7, 29, 0 et 10 jusqu’à présent cet été le mettent sous pression pour conserver sa place.

« Je commencerais avec Pucovski », a déclaré Chappell à Wide World of Sports.

Will Pucovski célèbre après avoir atteint son siècle contre l’Australie occidentale. (Getty)

« Qui sont ses plus proches challengers? Joe Burns et Marcus Harris. Burns n’a pas couru, et vous n’allez nulle part avec lui, il a 31 ans et n’a jamais prouvé qu’il était un ouvreur de test à long terme.

« Dans ce match, Pucovski a surpassé Harris de manière assez concluante, et encore une fois, à mon avis, Harris n’est pas un ouvreur de test à long terme.

« Pucovski peut ne pas l’être non plus, il peut finir au numéro quatre, mais ce n’est pas disponible pour le moment. Alors pourquoi ne pas ouvrir avec lui? Ils doivent le jouer. »

« J’ouvrirais avec lui dans le premier Test, si pour aucune autre raison que de le faire entrer dans l’équipe. »

Chappell a reconnu que c’était un risque d’ouvrir avec Pucovski dans le premier test, étant donné qu’il n’a ouvert que deux fois au niveau de première classe, bien qu’il fasse un double siècle à ces deux occasions.

Will Pucovski (AAP)

« C’est un peu un pari, mais c’est aussi un pari sanglant avec Harris ou Burns », a-t-il déclaré.

«Ils doivent intégrer Pucovski, ils vont probablement choisir Travis Head et Matthew Wade dans l’ordre du milieu, donc je ne vois nulle part ailleurs où ils peuvent le battre.

« Le fait qu’il ait accepté d’ouvrir pour Victoria signifie que ce ne sera pas un choc s’il est choisi comme ouvreur dans l’équipe australienne. »

Alors que le joueur de 22 ans continue de réécrire les livres des records, Chappell soutient qu’il n’a plus rien à prouver au niveau de Sheffield Shield.

Ancien capitaine australien Ian Chappell (AAP)

« Vous regardez son histoire, trois doubles siècles sur six siècles, plus 180 dans l’une des autres manches.

«Que diable va-t-il prouver en jouant plus de cricket Shield? Il a prouvé qu’il pouvait faire de gros runs là-bas.

«C’est pourquoi le système australien était le meilleur, si vous êtes un jeune enfant qui a l’air bien, vous le faites remonter d’un niveau. Et vous continuez à le faire jusqu’à ce qu’il ne puisse pas le gérer ou qu’il arrive au sommet. Vous ils ont juste continué à les jeter dans les profondeurs jusqu’à ce qu’ils pataugent ou atteignent l’équipe de test.

« Ce serait ridicule de dire qu’il n’est pas prêt, parce que ce sont des conneries. »

Chappell dit que les débuts probables de Pucovski à Adélaïde devraient voir les sélecteurs conserver le reste des six premiers, laissant Cameron Green passionnant pour faire ses débuts plus tard dans la série.

Cameron Green est également en lice pour un spot test. (Getty)

« Je serais tenté d’aller avec Green à Adélaïde, mais je ne pense pas qu’ils le feront », a-t-il expliqué.

« Ce sera un saut à faire avec un jeune mec, surtout au sommet de l’ordre. Je ne suis pas sûr qu’ils iraient avec deux débutants.

« Mais ce que je regarderais, c’est le Sydney Test for Green. C’est parce que j’aimerais voir Mitchell Swepson jouer aux côtés de Nathan Lyon.

« Tu choisirais Swepson au bon moment, il prouve qu’il est prêt, qu’il a le bon âge, parce que la plupart des cuissards, à part Shane Warne, arrivent à maturité vers 27 ans. »

Greg Chappell a récemment qualifié Green de la perspective la plus excitante du cricket australien depuis Ricky Ponting, et son frère Ian pense que même si Green fera très probablement ses débuts en tant que polyvalent au numéro six, ce n’est qu’une question de temps avant qu’il ne se retrouve plus haut dans l’ordre au bâton.

« Green est contre Mitchell Marsh pour cette place de numéro six. Marsh a un bilan de blessures horrible, et ne m’a pas prouvé qu’il était un batteur numéro six au niveau Test », a-t-il déclaré.

Mitchell Swepson (à droite) pourrait jouer dans le Sydney Test, selon Ian Chappell. (AAP)

« Il est assez bon en tant que troisième couturier, mais d’après ce que j’ai vu, je ne suis pas sûr que son bâton sera jamais assez bon.

« Sur toute la ligne, Green sera probablement parmi les quatre premiers, et jouera un peu. Il va probablement devenir un Mark Waugh, avant de se blesser au dos, quelqu’un qui est principalement là pour son bâton mais qui peut vous en donner quelques-uns. des articles pratiques. «