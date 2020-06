Will Power reconnaissant pour l’aéroscreen IndyCar alors que la saison commence au Texas

Le champion australien de l’Indy500, Will Power, a salué le nouveau pare-brise d’IndyCar comme un énorme progrès en matière de sécurité, alors que l’innovation fait ses débuts en course tant attendus ce week-end.

L’ouverture de la saison d’IndyCar était prévue à Saint-Pétersbourg en Floride en mars, mais a été annulée alors que la pandémie de COVID-19 balayait les États-Unis.

Trois mois plus tard, les équipes se réuniront ce week-end au Texas Motor Speedway pour commencer une saison abrégée de 14 courses, alors que le monde sort lentement de l’arrêt du coronavirus.

Power a déclaré que le poids supplémentaire du pare-brise avait changé la sensation de la voiture, mais l’ajout était une évidence.

Il fait suite au décès en 2015 de Justin Wilson, qui a été heurté au casque par les débris d’une autre voiture du Pocono Raceway.

L’Australien Will Power au volant pendant l’entraînement d’IndyCar Spring. (Getty)

« Absolument, ce sera comme le dispositif HANS (qui supporte la tête et le cou), ou les roll-hoops et les ceintures de sécurité, finalement vous vous demandez pourquoi diable nous avons jamais couru sans », a déclaré Power. Large monde du sport.

«Il faut généralement du temps et des accidents et des décès pour que les gens aillent« vous savez quoi, peut-être que nous devrions changer quelque chose ».

« C’est un énorme progrès en matière de sécurité, ce n’est pas seulement un halo comme la Formule Un, vous ajoutez un pare-brise super solide pour les petits débris, vous avez donc le meilleur des deux mondes.

«Je ne remercierai jamais assez IndyCar pour la rapidité et l’efficacité avec lesquelles ils ont mis tout ce programme ensemble.»

La saison 2019 se terminant à la mi-septembre, cela fait près de neuf mois que les voitures ont tourné les roues en colère.

Will Power en action pour Penske. (Getty)

Pour Power, cela semblait être une éternité.

« Je n’ai jamais vécu autant de temps loin d’une piste de course », a déclaré le joueur de 39 ans.

« Cela a été une très longue saison, longue. Ce qui a rendu la tâche difficile, c’est l’incertitude, ne pas savoir quand ni où nous pourrions courir. »

« Vous avez normalement un objectif à atteindre en termes de pointe avec la forme physique et de travailler avec votre ingénieur en termes de choses techniques, mais ne pas savoir quand la première course sera difficile. »

Non seulement la saison IndyCar a été raccourcie à 14 manches, contre 17 l’année dernière, mais chaque week-end de course sera un format condensé, avec des équipes qualifiées et concourant le même jour.

Roger Penske (à gauche) et Will Power avec le trophée Indy 500 (AAP)

Power, le champion de la série 2014, affirme que cela aidera les conducteurs les plus expérimentés qui savent instinctivement la voie à suivre pour les changements de configuration.

Cinq courses sont prévues en 14 jours en juillet, une période qui, selon Power, contribuera grandement à décider de l’issue de la série de cette année.

« Ces 14 jours vont être très révélateurs. Une quinzaine très importante là-bas », a-t-il dit.

« Ça va être vraiment amplifié non seulement parce qu’il y a moins de courses, mais aussi les week-ends sont vraiment courts. Si vous êtes un peu en dehors de la configuration, vous paierez. »

« Dès le départ, si vous avez du mal, vous n’avez pas le temps de récupérer. Cela met la pression sur les conducteurs et les ingénieurs pour savoir ce qu’ils font. »

Le programme de cette année contient un changement majeur, avec le 500 Indianapolis qui se déroulera en août, plutôt que le week-end traditionnel du Memorial Day en mai.

Will Power fête sa victoire en Indy500 (IndyCar)

Pour Power, qui en 2018 est devenu le premier Australien à remporter la course, ne pas être sur la célèbre piste le mois dernier a été une révélation.

« Vous savez quoi, il m’est à peine enregistré que c’était en mai. Tout simplement parce que depuis 12 ans, je suis dans l’Indiana en mai », a-t-il déclaré.

« Ça ne ressemblait pas à May, j’étais à la maison donc ça ressemblait plus à la morte-saison.

« Je n’ai jamais été chez moi en Caroline du Nord en mai, je dois dire qu’il fait vraiment beau ici en mai, dommage que je l’ai raté toutes ces années! »

Alors que l’action sur piste manquait, Power a compensé avec une multitude d’apparitions iRacing, à la fois dans la série virtuelle IndyCar, ainsi que dans les Supercars ici en Australie.

Et il ne le prenait pas à la légère non plus.

« Vous le traitez comme une compétition. Vous vous entraînez pour cela, vous faites des kilomètres, vous voulez être compétitif, car naturellement nous sommes tous compétitifs », a-t-il assuré.

«Vous devez faire vos devoirs. C’était au moins quelque chose à viser et à espérer.

« Cela a pris trop de temps cependant, il fallait passer beaucoup trop de temps pour être compétitif. Les jeunes conducteurs qui n’ont pas de femme et d’enfants peuvent passer beaucoup plus de temps à s’entraîner.

« J’étais content quand c’était fini pour être honnête, cela m’a donné beaucoup plus de temps à consacrer à ma forme physique et à la famille.

« Mais je l’ai vraiment apprécié, en particulier les Supercars, c’était vraiment agréable. C’était très amusant. »

Les tableaux ont été inversés récemment dans le foyer Power lorsque IndyCar a organisé le «Better Half Invitational» pour les partenaires des pilotes afin de montrer leurs compétences derrière la roue iRacing.

Will Power avec Scott McLaughlin plus tôt cette année. (Twitter / @ Team_Penske)

Pour Power, cela signifiait essayer de mettre sa femme Liz au courant.

« C’était intéressant d’être de l’autre côté et d’avoir à entraîner Liz », a-t-il déclaré.

« Elle a pu voir pourquoi je suis vraiment compétitive. Elle s’est lancée dedans, elle voulait s’entraîner. J’ai été impressionnée par la façon dont elle s’est accrochée, elle a très bien couru et évité les accidents.

« C’était bon pour elle d’avoir un aperçu de la conduite d’une voiture de course. C’était plutôt cool. »

Le retour d’IndyCar ce week-end, comme la plupart des sports en ce moment, se fera sans spectateurs.

Non seulement l’Amérique a dû faire face à un nombre croissant de morts dans le COVID-19, mais les émeutes raciales de la semaine dernière ont également menacé de déchirer le pays.

C’est pourquoi Power est heureux que l’action en piste se réchauffe à nouveau.

« Je pense que le sport rassemble tout le monde, j’espère juste que c’est un tournant où COVID prend fin et tout le monde s’installe et peut se remettre au travail », a déclaré Power.

« Nous avons besoin de la vie pour revenir à la normale, ce fut une période très incertaine pour tout le monde. »