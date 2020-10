Will Ferrell et Jon Favreau se disputent qui ont conduit à l’annulation de ‘Elf 2’

La raison derrière l’annulation de ‘Elf 2’ Ferrell et Jon Favreau Feud?

Lors d’une récente interview, James Caan, star elfe, a expliqué la raison de l’annulation de la suite d’Elf. Il a mis Will Ferrell et Jon Favreau en lumière pour l’annulation et l’a dit parce qu’ils ne se sont pas très bien entendus.

La première saison d’Elf est apparue dans les salles en 2003 et est devenue un succès dans un certain temps au box-office. La série a rapporté plus de 220 millions de dollars dans le monde.

Depuis lors, le film est devenu l’émission classique de vacances préférée des fans et des téléspectateurs. Ce ne sont pas seulement les créateurs de la série, même les fans ont supplié Favreau et Ferrell de bien se réunir pour une suite pendant d’innombrables fois pendant des années.

Source: Éditions Nation

La suite d’Elf est-elle annulée?

Après la sortie, les plans de la suite d’Elf ont été discutés. L’acteur d’Elf a donné l’impression que la suite d’Elf allait sortir dans les salles à l’avenir, car James Caan savait qu’il travaillait sur quelque chose de spécial.

Après 10 ans de la sortie de Elfe, il y avait des rumeurs selon lesquelles Jon Favreau lancerait la suite de Elf nommé Elf 2: Buddy sauve Noël, mais plus tard, il a été clair que Will Ferrell n’était pas intéressé par la création d’Elf2.

À chaque Noël, on demandait à Favreau et Ferrell s’ils planifiaient ou attendaient avec impatience la suite d’Elf, mais il semble que Will Ferrell a pris sa décision et qu’il ne veut pas faire Elf 2.

L’interview de James Cann est sur 92.3 Sports Radio, vous pouvez la consulter ici.