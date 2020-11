Will Davison, Anton De Pasquale pour remplacer Scott McLaughlin, Fabian Coulthard en 2021

Will Davison et Anton De Pasquale ont été confirmés comme remplaçants de Scott McLaughlin et Fabian Coulthard, dans un tout nouveau line-up de pilotes pour le Shell V-Power Racing Team.

McLaughlin, qui a remporté trois championnats consécutifs de pilotes, est passé à la série Indycar pour 2021, tandis que Coulthard a été exclu de l’équipe.

Davison est un double champion de Bathurst 1000, qui a terminé deuxième à l’enduro du mois dernier au Mt Panorama. Il sera rejoint par De Pasquale, qui a remporté sa première victoire en Supercars à Darwin plus tôt cette année.

Scott McLaughlin pilotera dans la série Indycar aux États-Unis en 2021. (Supercars)

« Will et Anton sont d’excellents nouveaux ajouts à notre équipe, et je ne pourrais pas être plus heureux », a déclaré le propriétaire de l’équipe Dick Johnson. «Je connais Will depuis toujours, et il a de nouveau montré à Bathurst sa vitesse et sa maturité exceptionnelles. Anton est quelqu’un qui a attiré mon attention avant même de rejoindre Erebus en 2018 avec ses exploits outre-mer.

« C’est un vrai talent et un futur champion du sport. »

Davison dit qu’il a hâte de rejoindre l’équipe pour laquelle il a piloté pour la première fois en 2005.

Anton de Pasquale en action pour Penrite Racing à Sydney Motorsport Park. (Supercars)

«Je suis ravi de me joindre à l’équipe qui a remporté le championnat, et après une fin de semaine solide à Bathurst, je me sens bien placé pour avoir ma meilleure saison à ce jour», a-t-il déclaré. « J’ai toujours entretenu des relations étroites avec Dick et (copropriétaire) Ryan (Story) au fil des ans. Je suis extrêmement motivé pour être de retour là où ma carrière de Supercars a commencé, et j’ai hâte de travailler en étroite collaboration avec Anton, « dit Davison.

De Pasquale a terminé huitième du championnat de cette année pour Erebus Motorsport, son meilleur résultat en trois ans en Supercars.

« J’ai vraiment apprécié mon séjour à Erebus, c’était comme une grande famille, et je leur suis reconnaissant de m’avoir donné l’opportunité d’intégrer le jeu principal », a-t-il déclaré. « Maintenant, je suis prêt à franchir la prochaine étape de ma carrière. Je suis enthousiasmé par les possibilités de ce que je serai capable de réaliser au sein du Shell V-Power Racing Team et avec Will comme coéquipier. »