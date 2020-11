WildTurtle, vétéran du LCS, rejoint le CLG

in

Au fil des ans, WildTurtle a affronté CLG en tant que membre de plusieurs équipes LCS. À partir de 2021, cependant, le report AD de longue date représentera la marque emblématique pour la deuxième fois.

CLG a annoncé aujourd’hui la signature de WildTurtle via Twitter en utilisant un Traversée d’animaux référence. Dans une brève introduction, WildTurtle a révélé qu’il avait en fait joué pour l’organisation en 2012 en tant que mid laner pour CLG Black.

Cependant, le plus grand succès de Turtle est venu en tant qu’ADC. En tant qu’acteur clé de TSM pendant plusieurs années, il a remporté quatre titres en séries éliminatoires LCS. En plus de ses réalisations TSM, il a joué dans certaines des meilleures équipes de la région tout au long de sa carrière, y compris la formation originale de Cloud9 et l’équipe originale des Immortals, bien qu’aucune n’ait abouti à des championnats LCS.

Peu de temps avant l’annonce de la signature, CLG a fait ses adieux à ADC Stixxay de longue date, qui a passé la majeure partie de six ans au sein de l’organisation. Après le départ de Doublelift après la saison 2015, Stixxay a pourvu le poste vacant dans la voie du bas et a aidé l’équipe à remporter le titre LCS Spring Split 2016 et à atteindre la finale du MSI en 2016.

Outre une troisième place au Summer Split 2019, CLG a eu du mal à être pertinent dans les LCS. La saison 2020 a été remarquablement mauvaise, l’équipe terminant dernière au printemps avant une neuvième place cet été.

CLG et ses fans espèrent que WildTurtle, qui a joué admirablement aux Championnats du monde dans un groupe difficile, ramènera l’équipe au plus grand tournoi de l’année pour la première fois depuis 2016.

Assurez-vous de nous suivre sur YouTube pour plus d’informations et d’analyses sur l’esport.

Partager : Tweet