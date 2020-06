Wiko View 4 : nous l’avons testé pour vous

Connu pour sa résistance avec une batterie de longue durée, le smartphone Wiko revient sur le marché avec son view 4. Mais face à la rude concurrence des smartphones de Xiaomi et Samsung, Wiko vaut-il le coup ? Le résultat du test nous le dira.

Le fabricant chinois Tinno a adopté une nouvelle stratégie commerciale pour cette année 2020. Il préfère se concentrer sur le marché préférentiel et se focaliser sur les mobiles de moins de 200 euro. Commercialisé à 169 euro, le nouveau smartphone Wiko View 4 est actuellement au centre des attentions. Sans tarder, nous allons tout de suite passer à la découverte des différentes fonctionnalités de cet appareil.

Design ergonomie de Wiko View 4

Dans son ensemble, il n’y a pas vraiment eu d’évolution par rapport aux précédents smartphone Wiko. De dos, View 4 offre un design premium effet verre accompagné des reflets arc-en-ciel qui donne un aspect sombre et élégant. Cosmic Blue, Cosmic Gold ou Cosmic green, des coloris différents sont disponibles selon vos choix et préférences. Sur la face avant, il y a une dalle IPS de 6,52 pouces en format HD+ qui occupent 85 % de la façade. Vu sa taille un peu grande, il n’est presque pas possible de le tenir d’une seule main. Mais si vous avez l’habitude ou si vous avez une préférence particulière pour les téléphones en grand format, ce smartphone est un choix possible. Les bordures sont assez visibles. Contrairement aux boutons de volumes situés un peu haut, sur la tranche droite, se trouvent les boutons de verrouillage qui peut être accessible facilement. Un nouveau bouton est également inclus sur l’appareil pour activer l’assistant Google.

View 4 utilise la reconnaissance faciale comme système de verrouillage qui s’avère ne pas être très fiable. Sur le stockage, View 4 dispose de 64 Go de mémoire interne. L’appareil peut instaurer deux cartes nanoSIM avec une extension du stockage via microSD qui peut aller jusqu’à 256 Go.

Audio

Le smartphone dispose d’une connectique mini-jack 3,5 mm de qualité assez moyenne avec une prise micro usb. Avec sa distorsion intenable (1,2 %), l’utilité de sa puissance élevée (240 mVrms) n’est pas très convaincante.

Appareil photo

Avec son triple capteur de 13+5+2 mégapixels, le View 4 nous propose une définition assez sobre. Le rendu n’est pas très convaincant. Néanmoins, grâce à l’intelligence artificielle, Wiko traite les photos en fonction du sujet. Le jour, on peut obtenir un cliché de qualité tout en gérant les lumières et couleurs. Contrairement à cela, lorsqu’il fait nuit, impossible d’avoir de belles images. Quant au capteur frontal de 8 mégapixels, avec un mode portrait, la qualité est assez bonne. Mais à quoi s’attendre pour un tel prix ? En vidéo, Wiko peut filmer en 1080, il n’y a pas de problème là-dessus.

Une excellente autonomie

Un fort plus pour ce smartphone est sa batterie 5000mAh selon laquelle on peut tenir trois jours sans recharger le téléphone. Avec son autonomie impressionnante, utiliser Wiko View 4 à la fois très pratique et agréable. Cependant, il nous faut environ 3 h pour que le téléphone puisse être complètement chargé, mais par rapport à sa résistance, c’est tout à fait acceptable.

Écran

Wiko propose un écran ultra-immersif de 6,52 avec une résolution HD+ au format 20 :9. Son contraste de 1609 :1 , il est plutôt satisfaisant et il en est de même pour les couleurs. Pour les fans de Netflix et des jeux vidéo, cet appareil permet d’avoir un bon visionnage. Cependant, sa définition de HD+ 1600 x 720 pixels lui fait défaut.

Performances

Le View 4 est équipé d’une puce Helio A25 MediaTek avec 3Go de RAM et 64 Go de stockage. En générale, ce smartphone est pour un usage basique. Ce n’est pas un appareil pour les gamers, il n’est pas très performant sur ce point et ne fait pas le poids contre ses concurrents. En effet, il a obtenu un indice de 18 tandis que Xiaomi Redmi 8 est à 39 et Samsung Galaxy A20e 47.