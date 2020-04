Whoville sur Universal Hollywood Backlot a disparu – / Film

Un Grinch réel est peut-être arrivé tôt pour Universal Studios Hollywood backlot. le Whoville set du film 2000 Comment le Grinch a volé Noël a apparemment disparu du backlot d’Universal Studios Hollywood, selon des images d’hélicoptère récemment prises du studio de cinéma et du parc à thème.

L’ensemble Whoville fait partie des studios Universal Hollywood depuis la sortie du film de 2000 Comment le Grinch a volé Noël, qui mettait en vedette Jim Carrey dans le rôle de grincheux vert dans l’adaptation de la fonction en direct du livre bien-aimé du Dr Seuss. Mais un Grinch réel a peut-être pénétré et effacé Whoville de la carte.

Une vidéo de YouTuber Micah Muzio, qui montrait une vue en hélicoptère du parc à thème du sud de la Californie, semblait montrer que l’ensemble Whoville avait été «démoli». selon sur le Twitter du parc à thème Obsession. Vous pouvez voir Whoville apparemment manquant à 10h07.

Pendant presque aussi longtemps que Whoville a fait partie intégrante des studios Universal à Hollywood, «Grinchmas» a fait partie intégrante des célébrations de Noël du parc à thème. L’annuaire Grinch-une célébration sur le thème a commencé au moment de la rénovation du parc en 2013, et a ravi les amateurs de parc chaque décembre depuis. Pendant la célébration, l’arbre tordu du film est placé sur Universal Plaza, et Cindy-Lou Who et les habitants de Whoville se réunissent pour un spectacle de contes du Dr Seuss. Comment le Grinch a volé Noël, avec effets spéciaux et participation du public. Des séances de photos avec le Grinch lui-même sont également proposées.

/ Peter Sciretta, du film, a assisté à Grinchmas l’année dernière. Il n’y a eu aucune confirmation officielle que Whoville a été entièrement démoli ou est en cours de rénovation lors de fermetures en raison de la pandémie de coronavirus (COVID-19).

Articles sympas du Web: