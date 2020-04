Whitney Houston biopic en préparation avec Bohemian Rhapsody scribe – Africadaidly

Un film basé sur la vie et la carrière de la chanteuse Whitney Houston est en préparation.

Per Deadline, le producteur de musique Whitney Houston Estate, Primary Wave et Grammy gagnant Clive Davis se sont associés pour « I Wanna Dance with Somebody », que Stella Meghie a l’intention de diriger.

Le scribe de « Bohemian Rhapsody » Anthony McCarten a été appelé à écrire.

L’incroyable palmarès biopic de McCarten l’a aidé à gagner le soutien de la famille Houston, après que le mentor de Houston, Davis, a contacté McCarten en avril dernier. McCarten a autofinancé une option de droits à vie et écrit le script sur spécification. On ne sait pas quand le projet sera défini avec un distributeur.

Dit Pat Houston, au nom de la succession: «La succession de Whitney Houston est plus que ravie d’être impliquée avec un groupe de personnes qui sont aussi passionnées par l’histoire de la vie de Whitney que nous. L’héritage de Whitney ne mérite que le meilleur qui puisse être donné. Je suis dans le cœur de ces partenaires qui ont été choisis pour produire un film édifiant et inspirant pour tous ceux qui l’aimaient, vous donnant une raison de continuer à célébrer The Voice dont nous sommes tous tombés amoureux et que nous chérirons pour toujours! «