Whitney Houston Biopic dans les œuvres du domaine / film du chanteur

Après le succès au box-office et les récompenses Rhapsodie bohémienne et Rocketman, un autre biopic sur un chanteur légendaire est en préparation, cette fois en se concentrant sur l’emblématique Whitney Houston.

Le Whitney Houston Estate s’associe à Primary Wave et au légendaire producteur de musique gagnant d’un Grammy Clive Davis pour un biopic appelé Je veux danser avec quelqu’un, tirée du single du chanteur de son album de 1987 Whitney. Depuis Rhapsodie bohémienne a donné le coup d’envoi à cette nouvelle vague de biopics de chanteurs superstars, il est logique que celui-ci apporte l’une des créations clés du film sur le leader de la reine Freddie Mercury.

Deadline a des nouvelles sur le biopic Whitney Houston, qui sera écrit et produit par Bohème Rhapdsody scribe Anthony McCarten. L’écrivain / producteur a déjà reçu des nominations aux Oscars pour la production des drames biographiques L’heure la plus noire et La théorie de tout. Ce dernier lui a également valu une nomination pour le meilleur scénario adapté, un prix pour lequel il a été nominé à nouveau plus tôt cette année pour son travail sur Les deux papes. McCarten a déclaré dans un communiqué:

«Nous sommes extrêmement chanceux d’avoir le soutien et la contribution de nombreuses personnes clés qui connaissaient le mieux Whitney et qui étaient là à l’époque, dans la réalisation de ce film. Je travaille en étroite collaboration avec chacun d’eux, pour raconter authentiquement l’histoire extraordinaire d’un talent hors pair, qui nous a été enlevé trop tôt. Recréer pour le grand écran ces performances inoubliables, ces chansons bien-aimées et ce voyage incroyable, sera une énorme responsabilité, une entreprise, un privilège et un plaisir pour moi-même et pour toute notre équipe. »

Quant à la direction des tâches, des négociations sont en cours pour Stella Meghie à diriger. Elle sort de la romance de cette année Le photographe avec Issa Rae et LaKeith Stanfield, et elle a également réalisé quelques épisodes des deux Grown-ish, le spin-off Freeform d’ABC Noirâtre, et The First Wives Club adaptation de la série, ainsi qu’un épisode de la série HBO d’Issa Rae Peu sûr. Elle a également remporté des nominations pour les prix Independent Spirit, NAACP et TIFF, et elle a vraiment fait un gros effort pour décrocher ce poste.

Ce sera un récit soigneusement supervisé de la vie de Whitney Houston depuis Pat Houston, la gérante et belle-sœur du défunt chanteur, produira le film en tant qu’exécuteur testamentaire du Houston Estate. Clive Davis (qui a découvert Houston en 1983) rejoindra McCarten en tant que producteurs, Denis O’Sullivan, et Larry Mestel par le biais de sa bannière Primary Wave Music, partenaire du Houston Estate, qui permettra facilement l’utilisation de l’ensemble de la bibliothèque musicale du chanteur pour le film. Mais cela empêchera-t-il le film de se concentrer sur les parties les plus traumatisantes de la vie de Houston?

La carrière de Whitney Houston comprend des distinctions et des récompenses sans fin pour sa voix incroyable, ainsi qu’une performance acclamée dans le film de 1992 Le garde du corps et des films tels que En attendant d’expirer et La femme du prédicateur, mais il y a également eu des affrontements avec sa famille et des histoires de drogue, d’abus sexuels et de traumatismes psychologiques. Deadline note que les producteurs leur décrivent le film comme «une célébration joyeuse, émotionnelle et déchirante de la vie et de la musique de la plus grande chanteuse pop R&B féminine de tous les temps, retraçant son voyage de l’obscurité à la superstar musicale». Et il ne semble pas qu’ils se retiendront en ce qui concerne ses malheurs:

«Tout en étant très franc sur le prix que la super-célébrité exigeait, ce sera à la fois la saga riche et complexe de la recherche du mariage parfait entre la chanson et la chanteuse et le public, et en même temps le récit émouvant d’une simple Jersey girl essayant de trouver son chemin du retour. «

La question est de savoir qui a les côtelettes pour jouer à Whitney Huston? Compte tenu de l’expérience de Stella Meghie avec Issa Rae, la Peu sûr L’actrice fait une option solide, mais il n’est pas clair si elle peut se rapprocher de la ceinture d’une ballade comme Whitney Houston. Jennifer Hudson est également une possibilité, car elle a la voix pour le retirer. Là encore, le film pourrait suivre la même voie que Bohemian Rhapsody et ne pas laisser la star du film faire son propre chant. Ce serait un peu décevant, mais parfois c’est nécessaire quand il n’y a pas de stars qui peuvent égaler les talents de chanteurs d’un sujet de film.

Pour leur part, le Whitney Houston Estate déclare:

«La succession de Whitney Houston est plus que ravie de participer à un groupe de personnes qui sont aussi passionnées par l’histoire de la vie de Whitney que nous. L’héritage de Whitney ne mérite que le meilleur qui puisse être donné. Je suis dans le cœur de ces partenaires qui ont été choisis pour produire un film édifiant et inspirant pour tous ceux qui l’aimaient, vous donnant une raison de continuer à célébrer The Voice dont nous sommes tous tombés amoureux et que nous chérirons pour toujours! «

Je veux danser avec quelqu’un n’a pas encore de studio ni de date de sortie, alors restez à l’écoute.

